Cna Avezzano: “Plauso al comune di Scurcola per il miglioramento della rete stradale”

Avezzano. “La Cna di Avezzano plaude al sopralluogo effettuato ieri da Comune di Scurcola Marsicana e Anas

per la realizzazione della rotatoria al km 110,500 della Tiburtina Valeria, un’arteria di

fondamentale importanza per il collegamento tra Avezzano, Cappelle dei Marsi, Scurcola

Marsicana e paesi limitrofi, ma anche importante accesso ai siti commerciali e artigianali che

insistono sull’area di riferimento. Alla presenza dell’assessore al ramo del comune di Scurcola

Francesco Saturni e dei tecnici di Anas, sono stati mossi i primi passi che, auspichiamo in tempi

brevi, porteranno alla realizzazione di questa importante opera”. Queste le parole di Francesco

D’Amore Presidente della Cna Marsicana.

“Siamo convinti”, prosegue la nota,” che il sito commerciale di Cappelle dei Marsi vada

opportunamente attenzionato in considerazione dei flussi di persone che quotidianamente

frequentano le attività commerciali, artigianali e di servizi da cui lo stesso è caratterizzato. Quelle

stesse attività che continuano ad investire in un bacino strategicamente importante dal punto di

vista commerciale”.

“La Cna pronta a fare la sua parte per sostenere le attività commerciali e per proporre anche altre

opere infrastrutturali che consentano di riqualificare sempre di più il sito e guardando con occhio

sempre vigile a quella che è l’incolumità di pedoni ed automobilisti, coscienti del fatto che il

comune di Scurcola Marsicana già sta mettendo in atto diverse iniziative per il miglioramento

dell’area commerciale, anche su proposte e suggerimenti da parte della Cna”. Questa la

conclusione di D’Amore.