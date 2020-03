Cna Avezzano: necessario conciliare salute dei cittadini con tutela del sistema economico

Avezzano. “Non ci stancheremo mai , in questi giorni, di ribadire alle nostre imprese quanto sia indispensabile adottare tutte le misure contenute nel DPCM 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 contenente misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus), è quanto dichiarato dalla CNA di Avezzano, nella persona del presidente Francesco D’Amore.

“Il lavoro che i nostri dirigenti, a partire dal presidente, stanno svolgendo in questi giorni di emergenza, è veramente encomiabile” afferma Fabrizio Belisari , direttore della CNA marsicana: “Ringrazio tutti coloro, dirigenti, dipendenti e collaboratori, all’interno della nostra associazione, a livello territoriale, regionale e nazionale, che stanno lavorando per associare alla tutela della salute dei cittadini, la tutela del sistema economico: purtroppo questa psicosi collettiva sta costringendo le micro imprese alla paralisi.

La CNA , in un’ottica di sistema, come da sempre siamo abituati ad agire, si sta battendo strenuamente perché venga riconosciuta la sospensione per l’anno 2020 degli ISA e l’estensione della cassa integrazione in deroga alle imprese artigiane, per citare solo due delle numerose richieste rivolte al Governo centrale: non è ammissibile che oltre ad accusare il peso maggiore della crisi, le nostre imprese debbano sostenerne interamente i costi. Sarà fatto tutto ciò che è necessario; il sistema CNA sostiene gli imprenditori, ancora di più in questo momento storico così difficile, per far sì che venga rilanciato il loro potenziale economico, chiedendo la massima flessibilità a livello europeo ed attuando misure concrete di salvaguardia”.

La CNA di Avezzano comunica infine che i propri uffici dal 9 al 13 Marzo rimarranno chiusi al pubblico, assicurando tuttavia i servizi più urgenti attraverso l’attività da remoto (telefono, sms, whatsapp, e-mail) dei propri dipendenti e collaboratori.