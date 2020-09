Cna Avezzano: incontreremo candidati sindaci. Ci auguriamo di collaborare con futura amministrazione

Avezzano. Si terrà giovedì 3 settembre presso gli uffici della CNA di Avezzano l’incontro tra gli imprenditori/dirigenti dell’Associazione e i candidati alla carica di Sindaco del Comune di Avezzano Antonio Del Boccio, Giovanni Di Pangrazio e Tiziano Genovesi. A fare gli onori di casa sarà Francesco D’Amore, Presidente della CNA il quale ribadisce che l’Associazione non ha nessun colore politico, però, nello stesso tempo, non può esimersi dall’ascoltare tutti i candidati, uno dei quali andrà a ricoprire la carica di Sindaco di una città, Avezzano, che ha indubbiamente un ruolo importante nell’Abruzzo interno, dal punto di vista economico, sociale, culturale.

L’auspicio da parte dell’Associazione che rappresento” continua sul punto D’Amore “e delle migliaia di impeditori iscritti alla stessa, è quella di lavorare a braccetto con la futura amministrazione comunale per la crescita e lo sviluppo di un territorio che merita di essere attenzionato.

In perfetta linea con il pensiero di D’Amore, è quanto sostenuto anche da Fabrizio Belisari, direttore della CNA marsicana, il quale è convinto che solo con un lavoro di squadra, facendo massa critica, tra Associazioni di categoria, classe dirigente e rappresentanti politici, si possono raggiungere gli obiettivi cui si riferiva il Presidente. Sono convinto, conclude Belisari, che più che essere un consiglio, quanto affermato in precedenza, è un monito cui i nostri futuri amministratori locali non possono esimersi; oggi più che mai, in considerazione del difficilissimo momento storico che le imprese stanno vivendo; un’emergenza economica senza precedenti, cui gli attori principali, per citarne solo alcuni, associazioni datoriali, sindacati, banche, Amministrazioni locali, sono chiamati a degli sforzi straordinari, per trovare delle soluzioni.

Invitiamo quanti volessero, imprenditori e non, conclude Belisari, a prendere parte agli incontri di Giovedì 3 settembre cadenzati di mezz’ora l’uno dall’altro, nel pieno rispetto delle misure anti-Covid a partire dalle ore 17.00.