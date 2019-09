CNA Avezzano, al via quarta edizione del premio Cambiamenti

Avezzano. La CNA di Avezzano comunica che la presentazione della quarta edizione del “Premio Cambiamenti” avrà luogo Martedì 10 Settembre alle ore 18 nella propria sede in Via Bruno Buozzi, 31. Premio Cambiamenti è il concorso che premia le imprese innovative nate dal 2016 in poi, mettendo in palio riconoscimenti in denaro e servizi, incontri e opportunità per crescere al meglio.

Per la candidatura c’è tempo fino al 16 settembre tramite il sito www.premiocambiamenti.it. Tante le opportunità per le imprese che, candidandosi al Premio, entreranno a far parte di una vera e propria comunità di startup che, anche dopo le premiazioni territoriali e quella nazionale, potrà godere di possibilità di confronto e un programma di alta formazione dedicato.

Ventimila euro, una settimana di vacanza in una struttura Bluserena, due anni di noleggio a lungo termine di un’auto, oltre alla partecipazione a importanti masterclass realizzati con la collaborazione dei partner di Cambiamenti, sono i principali premi in palio che, insieme ad alcuni servizi e altre opportunità, mette a disposizione CNA. Per ulteriori informazioni CNA Avezzano – tel. 0863. 414499 e-mail: info@cna-avezzano.it