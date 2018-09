CNA Avezzano, al via il progetto Zero Interessi: l’iniziativa che mira a sostenere le imprese del nostro territorio

Avezzano. La CNA di Avezzano vara un innovativo e straordinario progetto denominato “Zero Interessi”, il che equivale a dire ad un proprio associato: “tu fai il finanziamento e gli interessi bancari te li paga la CNA”.

“Tale iniziativa”, dichiara il direttore dell’Associazione Pasquale Cavasinni, “mira a sostenere concretamente le imprese del nostro territorio: artigiani, commercianti, agricoltori e liberi professionisti, che necessitano di ricorrere al credito bancario per i propri progetti di impresa. Infatti, i beneficiari di questo progetto sono gli associati e/o associandi, clienti dell’Associazione che otterranno, per il tramite della CNA, un finanziamento bancario garantito dal nostro Confidi da un minimo del 30% ad un massimo del 70%”.

“Il contributo per gli interessi bancari pagati verrà riconosciuto direttamente all’impresa per finanziamenti d’importo fino a 25mila euro”, conclude Cavasinni, “e sarà possibile beneficiarne dal 1 ottobre prossimo fino al 31 dicembre 2018”. Questo contributo è soggetto a limitazioni, bisogna solo verificareCna di avere i requisiti di ammissibilità presso la sede della CNA.

Per richiedere informazioni sull’iniziativa, i funzionari sono a disposizione degli interessati, tutti i giorni dal lunedì al venerdì negli orari d’ufficio presso la sede dell’Associazione in Avezzano via G. Saturnini 6 oppure tel. 0863/414499 – 366/7151654 – info@cna-avezzano.it