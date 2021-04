Cna: “Aprire in zona rossa parrucchieri e centri estetici, lavorano già in sicurezza”

Avezzano. È stata consegnata al Ministro per gli Affari Regionali e delle Autonomie, Mariastella Gelmini, la locandina inerente la raccolta firme effettuata da CNA, CONFARTIGIANATO e CASARTIGIANI per sollecitare la riapertura delle attività di acconciatura ed estetica anche in zona rossa.

“Dal primo momento della pandemia da COVID-19 le imprese dell’estetica e dell’acconciatura lamentano il dilagare di abusivi che approfittando delle chiusure delle imprese regolari, entrano nelle case e non rispettando le misure anti-contagio favoriscono la diffusione del virus”, commenta il direttore Cna Avezzano, Fabrizo Belisari, “i saloni di acconciatura e i centri estetici, da subito adeguati alle norme anti-Covid non sono luoghi di contagi, tutt’altro, sono luoghi sicuri in cui accogliere nella massima sicurezza la clientela. Ambienti adeguati alle misure anti-Covid a spese degli stessi titolari. Bisogna far ripartire le imprese del comparto, esasperate, come tantissimi altri imprenditori, da una situazione resa ancora più difficile e pesante da continui stop and go“.