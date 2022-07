Cna a lutto per la scomparsa di Agostino Del Re, il cordoglio dei colleghi

L’Aquila. Cordoglio di tutto il sistema associativo Cna per la scomparsa, ieri sera all’Aquila, di Agostino Del Re, per anni direttore provinciale della confederazione artigiana del Capoluogo.

A dar voce al dolore di tutta la Cna è il Segretario generale Sergio Silvestrini: “In tutte le mie numerose occasioni di contatto con Del Re – dice – ho sempre avuto modo di apprezzare la sua competenza e dedizione al lavoro, la sua professionalità, ma soprattutto l’infinito amore che lo legava alla sua gente e alle imprese del suo territorio. Non posso non ricordare i giorni terribili del terremoto del 2009, il suo essere sempre in prima fila per dare risposte immediate agli associati, la tenacia nel rimettere presto in piedi tutto il nostro sistema di servizi. Con lui se ne va un grande dirigente del nostro movimento”.

Il presidente della Cna dell’Aquila, Claudio Gregori aggiunge: «Ho avuto modo di apprezzare negli anni il ruolo esercitato da Agostino nella nostra crescita associativa. All’Aquila e nella provincia il suo radicamento e la sua credibilità ci hanno consentito in questi anni di crescere e rafforzarci. Negli anni è stato animatore di tanti eventi – cito tra i tanti “Mani che parlano”, “Call to the arts” – e nel suo nome proseguiremo con lo stesso impegno e la stessa voglia di fare».

Ma è tutta la CNA Abruzzo a piangere oggi Agostino Del Re. Savino Saraceni, Presidente regionale, sottolinea «il grande impegno che ha profuso in tutti questi anni a favore del nostro sistema associativo. Con lui abbiamo perso un dirigente competente e appassionato, fortemente radicato nel suo territorio, apprezzato dal sistema politico-istituzionale e dal mondo dell’impresa tutta». «Il mio intero percorso di dirigente della CNA Abruzzo – ricorda il Direttore regionale Graziano Di Costanzo – è stato segnato da un rapporto professionale, ma anche personale con Agostino. E’ stato espressione di una generazione che, all’Aquila come nel resto della regione, ha permesso alla nostra associazione di radicarsi e crescere, conquistando consensi e associati. E’ la perdita di un dirigente, ma anche di un amico».

CORDOGLIO DELLA CNA DI AVEZZANO PER LA SCOMPERSA DEL COLLEGA AGOSTINO DEL RE

La CNA di Avezzano si unisce al dolore per la scomparsa di Agostino Del Re, storico direttore della CNA Aquilana ed è vicina al dolore di tutti i suoi cari, è quanto fa sapere in una nota il Presidente Francesco D’Amore. Il mondo della CNA, degli artigiani, delle imprese era la sua vita; a loro ha dedicato quotidianamente attenzione ed impegno con enorme spirito di abnegazione. Persona sempre attenta per dare risposta e soluzione ai numerosi bisogni delle imprese.

Da un po’ di tempo a questa parte, aggiunge il direttore Fabrizio Belisari, stavamo condividendo un percorso di lavoro finalizzato al rafforzamento della nostra Associazione; conosco Agostino da più di 20 anni, tanti quanti quelli vissuti all’interno della CNA dal punto di vista lavorativo; tuttavia cerco di apprendere sempre all’interno del nostro mondo Associativo dai colleghi che hanno maturato più esperienza, ed Agostino era uno di quelli. Vorrei ricordarlo così, persona lungimirante, caparbia, appassionata del suo lavoro, ma anche come colui che in occasione dell’assemblea regionale svoltasi presso la CNA di L’Aquila lo scorso dicembre, in un momento di pausa, si siede al pianoforte e improvvisa simpaticamente un pezzo per allietare gli ospiti!

SCOMPARSA AGOSTINO DEL RE. IL CORDOGLIO DEL SINDACO BIONDI

“A nome della Municipalità e mio personale esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Agostino Del Re, uomo cortese e di spirito, impegnato da sempre nella vita associativa e politica cittadina. Manager di lungo corso, tra gli incarichi ricoperti, è stato direttore della struttura provinciale della Confederazione nazionale artigianato e piccole medie imprese, un mandato che ha svolto per molti anni con passione, dedizione e spirito di servizio. Apprendo con immenso dolore la notizia della sua prematura dipartita. Ai suoi familiari giunga l’abbraccio della città dell’Aquila”, lo dichiara il sindaco, Pierluigi Biondi.

CORDOGLIO DELLA DEPUTATA STEFANIA PEZZOPANE

“La perdita di Agostino Del Re mi ha profondamente rattristata. Seguivo la sua brutta malattia attraverso le caute e riservate parole di Leonardo. Ma, come si dice, la speranza è sempre l’ultima a morire. E si sperava, si sperava. Con Agostino ho condiviso tante cose importanti, era una fucina di idee ed un motore di tante iniziative. In ogni ruolo in CNA ed in Camera di Commercio lavorava con entusiasmo. Lo ricordo dopo il terremoto attivissimo per portare l’attenzione sulle attività distrutte. Artigianato, tradizioni locali, problemi delle imprese, erano il suo pane quotidiano. La città e la sinistra perdono una figura preziosa. A lui devo molto, uomo concreto ed affabile, quando mi chiamava era sempre per proporre idee e soluzioni ai problemi. Utile in CNA, in Camera di Commercio, nella professione. Quante straordinarie iniziative abbiamo realizzato per promuovere l’artigianato, i talenti femminili, “mani che parlano” con Valeria Cannavicci e Paolo Del Vecchio, le Rocce e le Storie con Gilda Panella, le iniziative con Monica Pelliccione per valorizzare i talenti delle donne con le artiste, Grazia Di Michele, Selene Pascasi e tante tante altre. Se ne è andato in silenzio, lontano dal suo mondo. Lascia traccia di se’ e tanto affetto. Perché era un uomo buono. E si faceva voler bene. Un abbraccio grande grande a Leonardo, alla famiglia di Agostino, a tutti quelli che gli hanno voluto bene. Addio, caro Agostino”. Così la Deputata Stefania PEZZOPANE ricorda Agostino Del Re.

CORDOGLIO AMA SPA DI CUI FU AMMINISTRATORE

L’amministratore unico dell’Azienda della mobilità aquilana, Ama spa, Augusto Equizi, e l’intera azienda, personale amministrativo, autisti e meccanici, si stringono attorno alla famiglia Del Re per la prematura scomparsa di Agostino.

A lungo direttore della Cna dell’Aquila, con vari ruoli di responsabilità nel corso della sua vita, Agostino Del Re è stato anche amministratore dell’Ama e in azienda viene ricordato come un professionista che non si è mai sottratto al lavoro e alle responsabilità.

“Alla moglie Gianna e al figlio Leonardo, giungano le più sentite condoglianze da parte mia e della società che mi onoro di guidare in questo momento”, afferma l’amministratore Equizi.