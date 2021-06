Clinica L’Immacolata, gruppo “Per Celano” incontra il commissario Canale: fare chiarezza sul suo futuro

Celano. Il Gruppo consiliare “Per Celano” ha incontrato il Commissario Prefettizio Giuseppe Canale per affrontare alcune problematiche urgenti della città di Celano ormai da più di 100 giorni senza Sindaco e Giunta. All’incontro oltre ai consiglieri Gesualdo Ranalletta, Calvino Cotturone e Angela Marcanio, erano presenti Gaetano Ricci, prossimo alla surroga in consiglio comunale, e Carmine Contestabile a rappresentare le problematiche legate al mondo degli allevatori e agricoltori. La ripartizione dei pascoli montani e la viabilità sono state le priorità rappresentate da Contestabile compresa la evidenziazione della pericolosità di alcune strade di montagna, ma anche quelle del Fucino sulle quali hanno dovuto fare interventi i privati coltivatori. Al Commissario è stata richiesta, e da parte sua accettata, una comunicazione ufficiale al Consorzio di bonifica, materiale esecutore di queste opere nel Fucino.

Priorità assoluta è stata posta, durante l’incontro, sullo stato della Clinica L’Immacolata che attualmente vive una vera e propria situazione di criticità causata da una situazione finanziaria non del tutto chiarita. Le preoccupazioni dei dipendenti e l’incertezza sul futuro hanno fatto si che i consiglieri del Gruppo Per Celano richiedessero “un intervento immediato e diretto del Commissario in luogo del sindaco sospeso. Celano, insomma, non sopporterebbe una riduzione di lavoro e di organico in un momento così delicato e difficile”.

Al Commissario è stato inoltre richiesto di intervenire in favore di artigiani e commercianti maggiormente penalizzati in questo periodo di pandemia attraverso la concessione di sussidi e contributi. Ulteriore proposta pervenuta dal Gruppo è quella di ” impegnare la prossima seduta consiliare per la consegna della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre”.