Corso di formazione Care Giver oncologico a Celano, ecco come si affronta emotivamente un tumore

Celano. Partecipazione e interesse per il primo corso di formazione per Care Giver oncologico a Celano. Un percorso formativo di 40 ore che ha visto i dipendenti impegnati in una parte medica volta a dare loro nozioni di base sul tumore e i suoi effetti sul corpo umano; una parte prettamente emotiva volta all’elaborazione dei vissuti personali e infine una parte laboratoriale dedicata alla scherma terapeutica.

Ognuno di loro è entrato in “connessione” con se stesso, cosa non semplice nell’era in cui la connessione viaggia via internet.

Il corso é inizialmente partito con ventidue iscritti, ma ne sono arrivati alla fine solo undici. L’iniziativa si è conclusa con la consegna degli attestati alla presenza del direttore sanitario della clinica l’Immacolata di Celano Giovanni Iacutone, della responsabile del gruppo Sicurform Rosa Pestilli, della presidente dell’associazione di promozione sociale i girasoli Benedetta Cerasani.

Docenti del corso sono stati Iacutone, Chiara La Morticella, Marielisa Serone, Rocco Alonzi, Cinzia Ferretti, Filomena Aceto, Cerasani e Antida Pulcini. “Si ringrazia il gruppo Sicurform che ha certificato le competenze”, hanno spiegato gli organizzatori, “Conapi, clinica l’Immacolata di Celano, fondazione intesa San Paolo, Micron Foundation; Onda (osservatorio nazionale sulla salute della donna)

A ottobre partirà una seconda edizione rivolta ai care giver della Valle del Giovenco. Ricordando sempre che la qualità degli incontri con le persone può generare gesti che favoriscono la libertà di espressione di sé nel rispetto della propria umanità e di quella degli altri”.