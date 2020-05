Clinica Immacolata di Celnao, Cisl Fp e Uil Fpl, “graduale riapertura attività ambulatoriali dal 18 maggio”

Celano. “Le scriventi OO.SS. CISL FP e UIL FPL comunicano che in seguito all’incontro del Consiglio di Amministrazione dell’associazione Casa di Cura L’Immacolata di Celano, tenutosi a Roma nella giornata di ieri , è stato deciso di riaprire nell’immediatezza le attività ambulatoriali della struttura e gradualmente a partire dal 18 Maggio di riaprire anche le attività di ricovero pur nel rispetto delle norme di sicurezza per consentire al personale e agli utenti di accedere ai servizi nel rispetto delle prescrizioni ministeriali e regionali in materia di prevenzione e contenimento della pandemia COVID 19” riporta la nota stampa di CislFp e Uil Fpl .

“Questa notizia fa piacere al Sindacato che si è battuto e sempre si batterà a tutela del mantenimento della struttura sanitaria di Celano” continua il comunicato, “ma in modo particolare fa piacere ai dipendenti della stessa che in questi giorni stanno vivendo momenti di paura dovuti alle tante notizie spesso esagerate che si sono rincorse relative alla non riapertura della Casa di Cura. La CISL FP e la UIL FPL inoltre auspicano che il Presidente dell’Associazione Dottor

Marcello Dall’Aglio nomini un Direttore Generale in sostituzione del Dottor Carlo Ramponi recentemente dimessosi in modo da avere un coordinamento tra la struttura di Celano e Roma. Anche da questa nomina si capirà la vera intenzione in prospettiva della Casa di Cura, in attesa della vendita annunciata”.

“La CISL FP e la UIL FPL comunque continueranno a vigilare a difesa della struttura e ditutti i dipendenti” conclude la nota.