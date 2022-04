Clinica Immacolata di Celano, salta trattativa sindacale: scatta stato agitazione e procedura raffreddamento e conciliazione

Celano. I segretari Anthony Pasqualone (Fp Cgil), Marcello Ferretti (Cisl Fp), Florindo De Angelis (Uil Fpl), Roberto Bussolotti (Ugl Sanità) rendono noto che è stata attivata la proceduta di raffreddamento e conciliazione nella trattativa sindacale che interessa la clinica L’Immacolata di Celano.

“La Clinica “L’Immacolata” di Celano dell’Associazione Opera Santa Maria della Pace eroga servizi assistenziali e sanitari in regime di ricovero convenzionato; in data 10/02/2022 veniva attivata, dalla predetta società, la procedura di informazione e consultazione sindacale ai fini della concessione del Fondo di Integrazione Salariale che in data 01/03/2022 veniva svolto l’incontro in videoconferenza per addivenire ad un accordo”, scrivono in una nota le organizzazioni sindacali, “che successivamente all’incontro veniva trasmessa, da parte della medesima società, una bozza di verbale difforme rispetto a quanto discusso in fase di riunione e, per tali motivi, ci dichiaravamo indisponibili alla sottoscrizione del verbale. Successivamente all’incontro la proprietà della struttura ha proposto unilateralmente un contratto di lavoro part time a numerose lavoratrici e lavoratori attualmente impiegati a tempo pieno. A seguito di ciò si sono tenuti due incontri tra sindacati e società nel corso dei quali la società ha proposto un contratto di prossimità per la riduzione oraria pari ad un terzo delle ore contrattuali, nei confronti di 25 dipendenti”-



“L’associazione Opera Santa Maria della Pace ha presentato ‘ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell’art. 161, comma 6 L.F.”, iscritto al Tribunale di Roma al

NRG 30/2021 e per tali motivi abbiamo fatto richiesta di poter visionare il piano concordatario”, va avanti la nota, “l’Associazione Opera Santa Maria della Pace non ha mai prodotto detta documentazione né

durante gli incontri tenutisi né tantomeno, ne è stata spedita copia in formato elettronico.

“Visto il Decreto del 19/05/2021 con il quale, il Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare, ha, tra l’altro, nominato il Commissario Giudiziale, in persona del dottor Marco Coculo e considerato che l’Associazione Opera Santa Maria della Pace ha manifestato la volontà di voler ridurre i contratti di lavoro, a tempo pieno, di 25 dipendenti per un terzo delle ore lavorative, senza voler discutere, documentandola, la situazione debitoria della società alla quale farebbe riferimento la volontà di riduzione oraria e considerate le serie e oggettive preoccupazioni in ordine sia al mantenimento dei livelli occupazionali del personale in servizio nella Clinica “L’Immacolata” di Celano, sia in ordine alla garanzia delle indifferibili prestazioni sanitarie e assistenziali nei confronti degli Ospiti della struttura sanitaria”, concludono i segretari di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Ugl Sanità, “dichiariamo lo stato di agitazione del personale dipendente dall’Associazione Opera Santa Maria della Pace –Clinica “L’Immacolata” di Celano e attiviano le procedure di raffreddamento e

conciliazione ai sensi e per gli effetti della vigente normativa – Legge 146/1990 e smi. Chiediamo a Sua Eccellenza il Signor Prefetto di procedere alla convocazione del previsto tentativo di conciliazione e raffreddamento di tutte le parti interessate“.

Leggi anche: