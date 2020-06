Climatizzatori: Imitica ci spiega la legge F-GAS che tutela professionisti e clienti

Avezzano. L’estate è alle porte e con essa stanno finalmente tornando nella Marsica anche le temperature più calde. In questo periodo, è risaputo, con l’aumentare delle temperature cresce anche la domanda d’acquisto dei condizionatori che diventano indispensabili per affrontare le giornate estive più afose. Ciò che spesso si ignora è che non tutti possono istallare un condizionatore (e qui le capacità non c’entrano nulla), infatti per attivare questo tipo di elettrodomestico serve necessariamente qualcuno munito di patentino F-GAS.

Patentino F-GAS, cos’è?

Se vi steste chiedendo cosa sia il patentino F-GAS, non preoccupatevi perché abbiamo deciso di approfondire la questione direttamente con un’azienda avezzanese che lavora ormai da anni in questo settore, ovvero Imitica srl.

“Si tratta di una licenza che lo Stato italiano rilascia ai professionisti degli impianti di condizionamento, questo perché ogni condizionatore, dopo essere stato installato, deve essere anche iscritto sul portale telematico del Ministero per l’Ambiente. Non bisogna infatti dimenticare che i condizionatori emettono gas fluorati, responsabili dell’effetto serra”.

Cosa rischio se decidessi di non affidarmi a un professionista con patentino F-GAS?

La registrazione del condizionatore, quindi, viene regolamentata per tenere sotto controllo la quantità di gas fluorati che vengono prodotti su tutto il territorio italiano. Ecco perchè essere sprovvisti della dichiarazione di conformità dell’impianto, che può essere firmata solo da un professionista in possesso del patentino F-GAS, prevede una multa che va dai 10.000 fino ai 100.000 euro per l’utilizzatore finale dell’elettrodomestico. Rivolgersi a un’azienda certificata è dunque la scelta ideale per il vostro portafogli. Proprio il possesso del patentino garantisce poi una più alta qualità del lavoro e per il cliente è una garanzia della professionalità di chi opera in questo settore.

“Imitica è iscritta nel Registro F-GAS dal 2012, anno in cui è uscita la legge numero 43 del 27/1 che appunto regola il controllo e il registro dei condizionatori. Al tempo furono pochi gli operatori che si registrarono, poichè la scelta era facoltativa. Ma da qualche anno, l’iscrizione per i professionisti è diventata obbligatoria.

La sanzione è prevista solo per l’installazione?

Questo vale anche per chi ripara un condizionatore. Infatti, chi possiede già un impianto di climatizzazione deve ricordarsi che se nelle attività di riparazione non si avvale di persone qualificate, è punito con la medesima sanzione da 10.000 a 100.000 euro. E la stassa cosa per chi mette le mani su macchine con f-gas senza poterlo fare, paga un conto salato: fino a 10 mila euro di multa. Dunque quando scegliete un installatore, l’unica domanda da fare è: ce l’hai il patentino F-Gas?

