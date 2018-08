Civitella Roveto. Taglio del nastro per l’inaugurazione della prima mostra di Arcangelo Allegritti dal 4 al 19 agosto.

Si è aperta la mostra dell’artista Arcangelo Allegritti con il taglio del nastro da parte del vicesindaco l’avvocato Pierluigi Oddi, il presidente della Proloco di Civitella Roveto Livio Lelli e il curatore della stessa, dott. Francesco Subrani. La mostra, punto di arrivo fondamentale nell’ l’iter evolutivo dell’artista, si tinge di cromature diversificate a seconda dei vari stili in cui l’autore si cimenta. Un periodo lunghissimo in cui i il pittore si è potuto rivelare a se stesso attraverso una produzione copiosissima di opere. Il dott. Francesco Subrani, curatore dell’evento, ha raccolto questi frammenti sparsi e ne ha fatto una mostra antologica che a tutt’oggi costituisce il “Corpus” dell’autore. Arcangelo Allegritti è arrivato alla meta dopo più di vent’anni di studio e ricerca individuale, periodo in cui la tecnica si è perfezionata sempre di più. Stanco, finalmente, si è seduto in riva al mare ad ascoltare il suono lontano di una conchiglia ferma sulla sabbia, uscita fuori così, per caso, in un giorno di bassa marea. Una pausa di sospensione, dove una vocazione più matura, volge lo sguardo verso orizzonti nuovi, la cui freschezza e profumo sono la cornice ideale per tutte le sue tele.E’ intervenuto all’evento anche il sindaco dott Sandro De Filippis, che è riuscito a trovare nei suoi tantissimi impegni, un momento per un saluto speciale all’autore. Arcangelo Allegritti nasce ad Avezzano il 13/5/1968. Si diploma nel 1991 al “Bellisario” di Avezzano e prosegue nella sua vocazione da vero e proprio autodidatta per tutti questi anni spinto da un folle amore per l’arte. Il presidente del Gruppo Artisti Marsarte, Maurizio Lucci sulla presentazione del catalogo dell’artista dirà: “Ciò che stupisce è la variabilità del rapporto intimo con il colore, a volte delicato ed amorevole, a volte tumultuoso, come nei suoi paesaggi idealizzati e materici ; da questo rapporto scaturiscono nobili affinità con alcuni maestri del Novecento…” La mostra è sita in Piazza San Giovanni, sede della Proloco, aperta nei giorni feriali dalle 16,30-20,00 e festivi dalle 10,00-13,00 e dalle 16,30-23,00. Per contatti cell 334/3501030. Email arcangelo.allegritti2017@gmail.com. Le foto sono una gentile concessione di Renzo Dosa. Monica Virgilio