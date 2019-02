Civitella Roveto senza acqua, danni in paese a causa dalle violente raffiche di vento

Civitella Roveto. Il paese rimane a secco a causa delle fortissime raffiche di vento.Tutta la valle roveto geme sotto il forte vento, la valle morrfologicamente presenta una forma a conca, senza alcuna protezione laterale per quella che è l’azione di venti molto forti che hanno sempre fatto razzia di tutto.Stavolta si parla di danni, ma anche di gravi pericoli scampati come l’albero caduto presso il monimento di Enrico Mattei, l’insegna luminosa di un supermercato divelta e trascinata per vari metri, capannoni scoperchiati e dispersi nelle zone di campagna circostanti.

Il Disagio sul disagio è stata la mancanza di acqua per tutta la popolazione in quanto il fortissimo vento ha causato una mancanza di corrente elettrica che ha bloccato le pompe dei vari serbatoi disseminati nel paese. Tempestivi ed efficaci gli interventi del comune.

La foto, su segnalazione di alcuni cittadini a Marsicalive, è stata presa dal profilo facebook del vicesindaco Pierluigi Oddi che, come riferito, si è attivato immediatamente per l’emergenza. Oddi esorta i cittadini a non uscire di casa rassicurando che entro le 17: 00 se non prima, si potranno far ripartire i serbatoi.Si esortano altresì i cittadini a prendere visione delle comunicazioni del comune sul gruppo facebook a disposizione dei cittadini o sul ledwall in piazza e di attenersi a segnalare nell’immediatizza solo questioni di estrema urgenza, per snellire i lavori dei soccorritori ed evitare inutili sovrapposizioni di richieste di aiuto. Notizia in aggiornamento.