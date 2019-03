Civitella Roveto, Luca Sardella in visita con la troupe di Rete Quattro nella Valle Roveto

Civitella Roveto. Lunedi e giovedi prossimi, Luca Sardella visiterà la Valle con le telecamere di Rete 4.

Continua l’instancabile programma di rivalorizzazione di Civitella Roveto che vede l’ avvocato Pierluigi Oddi impegnato sempre di più, in questa frenetica attività di riscoperta e promozione del paese.

Numerosi e diversificati sono stati gli eventi che hanno arricchito la cittadina fino ad oggi. Lunedi e giovedi prossimi ancora un evento interessante, la popolazione potrà godere della visita di Luca Sardella al timone su Rete 4 di “Parola di pollice verde”.

Nella trasmissione si fa tappa nelle località più suggestive d’Italia, per promuovere il “Mady in Italy” e questa volta è toccato a Civitella, per riscoprie bellezze paesaggistiche e sapori agroalimentari. La troupe di Rete 4, come richiesto dagli altri paesi della Valle Roveto, visiterà anche Zompo lo Schioppo a Morino e l’emissario di Claudio a Capistrello in collaborazione con l’amministrazione comunale di Morino e della riserva e “l’Associazione gli amici dell’emissario”. A Civitella Roveto fervono i preparativi per la realizzazione di dolci tipici pasquali o prodotti caratteristici che hanno fatto la storia del paese.