Civitella Roveto, “Lorena Tartufi” dopo la fiera di New York, vola all’“IFE” di Londra

Civitella Roveto, nuova tappa all’estero per “Lorena Tartufi” e i suoi prodotti di nicchia. Anche quest’anno i sapori locali volano lontano, molto lontano.

E’ la volta di Londra, dopo aver preso parte alla fiera enogastronomica di New York, “Lorena Tartufi” partecipa con grande entusiasmo alla “IFE” di Londra, manifestazione leader a livello internazionale per i prodotti alimentari del Regno Unito. Migliaia gli espositori provenienti da tutto il mondo presso “Excel Exhibition Centre”, dal 17 al 20 marzo. La manifestazione, trampolino di lancio nel panorama economico-commerciale e internazionale ha richiamato ristoratori e rivenditori britannici e di tutto il mondo, interessati al Food Made in Italy, i cosiddetti “Buyers” e gli sceicchi, quelli più facoltosi e mondani.

Tantissimi i turisti presenti pronti a gustare ogni delizia. Partita da un’idea della famiglia Villa, circa venti anni fa, l’azienda è riuscita a guadagnare un posto di rilievo all’interno del panorama europeo economico e commerciale.

Opera in tutta Europa, Germania, Francia , Londra e addirittura Bangkok. Attraverso i propri soci nel commercio del tartufo fresco esporta numerosi prodotti derivati come: crema di tartufo nero, salsa di tartufo con funghi champignon, tartufi con funghi porcini, crema di tartufo bianco, peschette al tartufo, fagioli al tartufo, quando non ha il piacere di ricevere ,presso il proprio punto vendita, a Civitella Roveto in via Roma 54, alti eminenti del commercio mondiale provenienti dalla Libia. La semplicità e lo stile delle personalità che ruotano attorno all’azienda sono un valore aggiunto al forte sapore nostrano. Allora non resta che augurare un grande “In bocca al lupo” a Lorena e alla sua azienda perché chi semina…raccoglie!