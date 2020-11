Civitella Roveto, l’Asd Sauli Box continua a collezionare successi in campo nazionale

Civitella Roveto. L’Asd Sauli Box di Civitella Roveto continua a collezionare successi in campo nazionale, tanto che, solo nelle ultime settimane ha conseguito altre due medaglie d’argento ai campionati regionali che si sono svolti a Pescara: una con Gianluca Valente di Avezzano, il quale vince in semifinale, ma si arrende nella finale con un avversario ostico e l’altra con Matteo Di Giulio, 64 kg, sempre di Avezzano, giunto anch’egli in semifinale, perde in finale mettendo al collo solo la medaglia d’argento.

Nel settore giovanili, il giorno 10 si partirà per la fase finale dei campionati nazionali junior e col supporto tecnico del tecnico Domenico Cerratti, titolare della palestra New Sportland di Celano, saranno impegnati gli atleti : Aimane Lambardsl, 70 kg, di Celano e Mattia D’Innocenzo di Civitella Roveto. Questi giovani rappresenteranno l’Abruzzo, ma soprattutto la nostra marsica. Un altro atleta che rappresenterà il nostro territorio in campo nazionale, sarà Matteo Fina, di Avezzano, che accompagnato dal tecnico David George, andrà a giocarsi i prossimi campionati italiani nella categoria dei 75 kg youth. Per i prossimi campionati Elite, invece, che si svolgeranno ad Avellino nel mese di gennaio 2021, ci saranno nel settore femminile Eleonora Alfano, 48 kg di Civitella Roveto e Olena Saviciuk nei 51 kg di Capisttello, campionessa italiana uscente. Amedeo Sauli di Civitella Roveto, gruppo sportivo fiamme azzurre, in questo weekend ha strappato il pass per la fase finale dei campionati italiani, vincendo il torneo dei gruppi sportivi, battendo un forte avversario delle ff. oo.

Proprio in queste ore è arrivata la convocazione in nazionale per la nostra Olena Savichc presso il ritiro chesi terra’ presso Assisi.

Una grande soddisfazione per il Maestro Giuseppe Sauli, con grandi risultati, possibile solo grazie alla collaborazione e del lavoro congiunto con bravissimi tecnici dell Asd: Domenico Cerratti e David Giorgio, in stretta collaborazione con il gruppo sportivo Fiamme Azzurre, rappresentato dall’ ispettore capo Augusto Onori e dal mentore del Maestro Sauli, il Maestro Peppe Foglia, con il pieno sostegno dell’amministrazione comunale di Civitella Roveto, in primis dell’assessore allo sport Pierluigi Oddi.