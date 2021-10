Civitella Roveto: insediamento della nuova amministrazione e primo Consiglio Comunale

Civitella Roveto. Si è tenuto, nella giornata di ieri, il primo Consiglio Comunale a Civitella Roveto con l’insediamento della nuova amministrazione e l’assegnazione ufficiale delle deleghe.

“Nessuna sorpresa per la composizione della giunta, nella quale non entriamo nel merito, perché valuteremo solo nelle azioni amministrative che verranno messe in campo”, spiega in una nota l’ex candidato sindaco ora a capo dell’opposizione e consigliere in quota Lega Giancarlo Montaldi, “con lo stesso spirito critico e attento che ci ha spinto coscienziosamente a volerci mettere in campo per dare un’alternativa ai cittadini di Civitella Roveto, che ricordo come opposizione di rappresentare nella quota del ben 45% degli elettori della tornata appena terminata”.

“Un’opposizione che sarà propositiva, disponibile e collaborativa solo e soltanto nell’interesse della cittadinanza, e che dimostrerà sempre sul campo di avere una posizione di spicco e di garanzia amministrativa e politica all’interno della compagine cittadina, mettendo a disposizione tutte le competenze e la progettualità già messe in atto nella scorsa amministrazione per un lavoro di completamento del già iniziato e di visione per il tanto da farsi”, prosegue,” saremo vigili e attenti nel tutelare esclusivamente la crescita e il benessere di questo territorio, facendo squadra e sistema con tutti i nostri riferimenti partitici ed elettivi, sia a livello regionale che nazionale, con i quali già da tempo si collabora in estrema sintonia per trovare soluzioni e risposte concrete alle richieste di un territorio che è centrale all’interno non solo della Valle Roveto, ma dell’Abruzzo intero”.