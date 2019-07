L’Atletico Civitella Roveto termina la sua avventura, la squadra non giocherà il prossimo campionato

Civitella Roveto. Dopo sette anni intensi l’Atletico Civitella Roveto non si iscriverà nel campionato 2019-2020 di prima categoria. La dolorosa decisione é stata dettata da diversi fattori logistici. La mancanza di una rosa competitiva (considerando i trasferimenti di alcuni giocatori del blocco storico) e le incertezze sulla disponibilità di un impianto sportivo all’altezza (di cui ancora oggi si attendono le certificazioni di agibilità e le cui condizioni attuali sono tutt’altro che adeguate) sono alla base di questa scelta.

Termina così, mestamente, l’avventura di una squadra che ha raggiunto in questi anni due titoli di seconda categoria e due semifinali playoff (sempre in seconda categoria), fino alla miracolosa salvezza dello scorso anno in Prima Categoria, rivelandosi un vero fulcro di aggregazione e passione per il paese. “Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i sostenitori, i tifosi, gli amici e chiunque abbia condiviso con noi questa strepitosa avventura”, hanno spiegato dallo staff, “siamo sicuri che il calcio e lo sport in generale ripartiranno presto a Civitella, sperando di essere un modello a cui ispirarsi per i progetti futuri”.