Civitella Roveto, attivata la didattica a distanza anche per le prime medie

Civitella Roveto. Il Comune di Civitella Roveto ha emesso un’ordinanza in cui ha sospeso la didattica in presenza anche per la classi prime delle Medie. La decisione è arrivata dopo un consulto con i rappresentanti di classe della scuola media “Mattei” in via cautelativa.

Mentre la Regione Abruzzo, con l’entrata ufficiale nella Zona Rossa, ha predisposto la didattica a distanza solo per seconde e terze delle Medie, a Civitella Roveto, in accordo con i rappresentanti, anche le prime seguiranno le lezioni on line e quindi senza raggiungere la scuola. Da oggi, 19 novembre, fino al 3 dicembre 2020.

L’obiettivo è quello di limitare quanto più possibile la diffusione del Covid19 tra la popolazione.