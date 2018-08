Alla “Corrida” Daniel Allegritti sbaraglia i concorrenti con “Cambiare” di Alex Baroni

Civitella Roveto. Sere fa nel paese in piazza Gran Sasso, alle 21,30 si è tenuta la “Corrida-concorrenti allo sbaraglio” dove, per la gioia di tutti, ha stravinto Daniel Allegritti, un bambino di Civitella Roveto di soli 8 anni con “Cambiare”, di Alex Baroni. Daniel ha sbaragliato tutti gli altri concorrenti per la sua voce possente, limpida, che si è imposta da subito, nonostante la sua giovanissima età, in un brano non proprio facilissimo.Tanti i concorrenti di Civitella, ma anche di Avezzano, Roma, S.Vincenzo, Grancia, che hanno preso parte ad una manifestazione in cui non potevano mancare le caratteristiche trombette e campanacci che al momento opportuno si sono fatti sentire destando moltissima ilarità. Presente, fuori concorso, anche Vincenzo Lancia, di Canistro,che vive a Roma da moltissimi anni e che lo scorso maggio partecipò alla “Corrida” di Carlo Conti su Rai Uno con il brano “Se bruciasse la città” di Massimo Ranieri. La serata è stata condotta da Maurizio Nicoloso, artista e cantante a sua volta. Tra i vari concorrenti e di tutte le età, presente anche la signora Lidia Macerola, di Avezzano che nell’intermezzo ha saputo intrattenere piacevolmente tutti i presenti con le sue numerosissime barzellette. La coppa è stata consegnata dal vicesindaco Pierluigi Oddi, assessore alla Cultura che ha organizzato questa serata anche la collaborazione del presidente della Pro-Loco, Livio Lelli e di Gianni de de Blasis. Tenero…tenero Daniel nel tenere in mano una coppa molto più grande di lui!

Il padre, Maurizio, ha fatto parte di svariati gruppi musicali tra i quali “I Polaris” e i “New Stile”, quelli più importanti. Quando si dice…- Tale padre, tale figlio!-”

Monica Virgilio