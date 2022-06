Civita D’Antino in musica con Samara Festival: al via l’evento del paese dei pittori danesi

Civita D’Antino. Stop ai partecipanti: “Chiuse le iscrizioni per il festival della musica inedita”, scrive il comunicato dell’evento, “oltre 150 musicisti da tutta Italia: solo in 20 potranno esibirsi dal vivo nel paese dei pittori danesi. Il 16 giugno alle ore 23:59 sono scaduti i termini per poter partecipare al SAMARA Festival, la rassegna musicale nazionale targata “Arezzo Wave”. IL SA.MA. R.A. (Santa Maria ricordi &accordi), avrà luogo il 30 luglio 2022 nel paese reso celebre dai Pittori impressionisti Scandinavi, guidati dal Maestro Kristian Zahrtmann agli inizi del novecento. Lo spettacolo, si svolgerà in pieno centro storico, presso il grande prato di Santa Maria o come viene da molti definito sul “balcone d’Abruzzo”, a mille metri di altitudine. Iscritti oltre 150 musicisti provenienti da ogni Regione d’Italia per un totale di circa 300 canzoni inedite. I brani, verranno accuratamente ascoltati e selezionati da una giuria del settore e solo 20 artisti potranno esibirsi dal vivo nelle semifinali e nelle finali di fronte alla Giuria ufficiale. La Giuria, sarà composta da musicisti, noti politici e scrittori. Il vincitore, riceverà il premio in denaro di euro 500,00 (cinquecento), la possibilità di firmare un contratto discografico con l’etichetta indipendente Anima Dischi nonché la possibilità di accedere direttamente alle finali regionali dell’Arezzo Wave Love Festival 2023”.

“Inoltre”, prosegue il cominciato, “saranno consegnate le targhe-premio dedicate a “Franco Califano”, “Franco Battiato”, “Palazzo Ferrante”, “Alberto Di Fabio” e “Luca Piccone”. Oltre alla centralità riservata all’aspetto musicale, il festival, prevederà piccole esposizioni di fotografia, sketch teatrali, presentazione di libri, mercatini d’arte e particolari offerte gastronomiche ovvero una selezione tra i migliori street food e birra artigianale. Il Festival, è organizzato dalle associazioni Animus Lab e Palazzo Ferrante, finanziato dalla Regione Abruzzo e patrocinato dal Comune di Civita d’Antino, Provincia dell’Aquila, ANCI e UNCEM. “Sono davvero felice per il gran numero di iscritti, Civita d’Antino farà per l’arte quello che l’arte ha fatto per lei”, ha asserito il Vice Sindaco Di Fabio – Cinzia Baccini, “la storica corista nonché amica intima del Maestro Califano, in un messaggio su WhatsApp mi ha scritto che il SAMARA ha la benedizione del Maestro Franco Califano. Questo, ci basta e basterà ai musicisti per portare avanti ciò che interessa ovvero la musica, la colonna sonora della vita. Avrei tantissime persone e molte istituzioni da ringraziare ma ancora c’è molto da lavorare ed abbiamo bisogno della collaborazione di ogni singola persona, i ringraziamenti li faremo pubblicamente insieme al Sindaco il 30 luglio al SAMARA”. “Il Festival musicale”, conclude il comunicato, “sarà trasmesso integralmente in TV sul canale 15 del digitale terrestre, mentre, la manifestazione nel suo complesso, sarà seguita in diretta streaming dall’associazione locale Web Solution. https://www.samarafestival.it”.