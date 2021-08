Civita d’Antino e la Valle Roveto hanno un nuovo canale d’informazione, ecco il nuovo progetto

Civita D’Antino. Si chiama Vallerovetotv direttasreaming ed è nuovo canale di informazione di Civita D’Antino e della Valle Roveto curato da Alessandro e Nicholas Babusci. Già noti per l’attività svolta attraverso l’associazione giovanile Web Solution, svolgeranno attività di informazione in collaborazione con i comuni, associazioni e anche privati in occasione di eventi e manifestazioni di vario genere.

Nicholas Babusci a soli 17 anni aveva ottenuto il brevetto di pilota di droni presso la scuola di Alta Formazione Afes di Avezzano, avendo come istruttore Fabio Oddi.

“L’associazione ha già collaborato con il Comune di Civita D’Antino in occasione di numerosi eventi ed iniziative “, sottolinea il primo cittadino Sara Cicchinelli “ ci serviremo della diretta in tutte le occasioni pubbliche dando così a tutti la possibilità di partecipare anche con le restrizioni covid”. Sarà sicuramente il canale adatto anche per comunicare con la popolazione durante la prossima campagna elettorale mettendo a confronto gli aspiranti alla carica di sindaco, trasmettendo interviste e comizi anche a quella parte di popolazione che non potrà essere presente fisicamente.