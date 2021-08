Civita d’Antino: approvato il piano economico e finanziario della gestione rifiuti urbani

Civita d’Antino. È stato approvato in consiglio comunale il piano economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021 e la conseguente determinazione delle tariffe Tari.

Sono previste 3 rate secondo le seguenti scadenze: 16 settembre 2021, 31 ottobre 2021 e 16 dicembre 2021.

È stata inoltre approvata la delibera per la concessione delle seguenti riduzioni della TARI: una riduzione del 48,99% su tutte le attività commerciali (risorse ex art. 6 del dl 73/2021); 6,53 % per tutte le utenze domestiche e relative pertinenze (utilizzo della quota del c.d. Fondone 2020); Sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche (ex art. 53 del dl 73/2021).