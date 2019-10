Ex consiglieri di “Responsabilità civica” a difesa del civismo ad Avezzano: non è uno strumento da utilizzare per i propri bisogni

Avezzano. Gli ex consiglieri di “Responsabilità civica” scendono in piazza a difesa del civismo: non è uno strumento da utilizzare per i propri bisogni. I rappresentanti del gruppo di matrice civica Alessandro Pierleoni, Vincenzo Ridolfi, Maria Antonietta Dominici e Donato Aratari irrompono nella discussione politica e dicono la loro in vista dell’incontro convocata dal centro servizi di volontariato sul futuro della città.

“Il civismo è qualcosa che va difeso e tutelato e non uno strumento da utilizzare per i propri fini”, hanno ricordato gli ex consiglieri Ridolfi, Pierleoni Aratari e Dominici che votarono la sfiducia a De Angelis, “bene l’appuntamento di domani che aprirà un dibattito su questa importante strada da percorrere. Noi siamo stati i primi a rappresentare il mondo civico nelle sedi istituzionali e a portare avanti gli interessi della città, anteponendoli ai nostri, e interrompendo di fatto la nostra esperienza amministrativa per il bene di Avezzano.

Nelle ultime settimane sono stati tanti i rappresentanti del mondo politico pronti a indossare la casacca civica per le prossime elezioni amministrative. Non possiamo assistere silenti a chi, proveniente dalle stanze di partito, è pronto a trasformarsi in civico per raggiungere i propri obiettivi. Il civismo va difesa è tutelato e noi siamo pronti a farlo nell’interesse dei cittadini”. L’incontro del Csv, organizzato dai rappresentanti Nicola Gallotti e Gino Milano, è convocato per domani alle 17. L’appuntamento, aperto a tutti, verterà sulle prospettive per i domani dell’Avezzano commissariata.