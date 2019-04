Oggi la consegna delle benemerenze e delle cittadinanze onorarie ai tagliacozzani illustri, ecco tutti i nomi

Tagliacozzo. Si entra nel vivo delle celebrazioni del Volto Santo e si premiano i tagliacozzani illustri che hanno fatto conoscere grazie alla loro attività il nome della città nel mondo.

Questa mattina alle 12, nella sala consiliare del Comune l’amministrazione consegnerà dei riconoscimenti e darà ufficialmente il via alla festa Cittadinanza onoraria alla memoria Santa Giovanna Antida Thouret, fondatrice della congregazione delle Suore di Carità, che 200 anni fa, dopo un soggiorno a Tagliacozzo decise di aprire una casa per l’istruzione della gioventù e l’assistenza degli ammalati. A ricevere le chiavi della città e un importante documento del 1818 sarà la madre generale suor Nunzia De Gori.

Cittadinanze onorarie e benemerenze per le personalità legate alla città di Tagliacozzo.

Cittadinanza onoraria “in virtù dei suoi alti meriti letterari, giornalistici e di ricerca storica sulla nostra Terra” per Angelo Paoluzzi, giornalista e scrittore, già direttore del quotidiano “L’Avvenire, redattore de “L’Osservatore Romano”, de “Il Popolo” e per l’onorevole Antonio Attili, già deputato, scrittore e storico per “i suoi alti meriti di rappresentante istituzionale nelle Legislature XIII e XV, nonché per le pubblicazioni che attestano il suo grande affetto e il suo attaccamento alla storia e alle tradizioni della nostra Terra”.

Riconoscimenti per gli alpini della città e per gli artisti impegnati negli eventi culturali.

Inoltre verranno concesse altre onorificenze civiche al gruppo degli alpini di Tagliacozzo, per aver tenuto vive e aver tramandato le tradizioni del loro glorioso corpo militare e per l’opera di ausilio nei confronti degli ospitati del centro Anffas, attestato di benemerenza per Domenico Anzini alla luce della sua esemplare e longeva attività sportiva, decano degli sportivi marsicani e “Senatore” della Maratona di Roma. Medaglia della città di Tagliacozzo “Andrea Argoli” a Simonetta Santini, direttore generale della Asl 1 Abruzzo, per le acquisite benemerenze nel campo della scienza medica e per il suo impegno sanitario e amministrativo; e agli artisti: Attilio Salciccia, Gabriele Altobelli e Rodolfo Angelosante per le acquisite benemerenze nel campo delle arti figurative, per la loro sensibilità e per la loro collaborazione alle iniziative culturali del Comune. Borsa di studio al celanese Mirco Crisante, neo dottore in Architettura, per la sua tesi su “Il Palazzo ducale di Tagliacozzo: dall’analisi al progetto di riuso”.