Cittadinanza onoraria di Ovindoli a 9° Reggimento Alpini e Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo

Il Consiglio Comunale di Ovindoli ha conferito oggi 26 agosto, la cittadinanza onoraria al 9° Reggimento Alpini ed al Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo.

La cerimonia pubblica di conferimento, è avvenuta questa mattina presso il comune di Ovindoli, alla presenza delle autorità cittadine, del Comandante del 9° Reggimento Alpini Colonnello Gianmarco Laurencig, e del presidente Daniele Perilli, i quali hanno ricevuto dalle mani del sindaco Angelo Ciminelli la prestigiosa onorificenza.

Durante il Consiglio Comunale il sindaco Ciminelli ha affermato: “E’ una immensa gioia essere qui oggi assieme a tutti voi per poter conferire la cittadinanza onoraria al Soccorso Alpino d’Abruzzo e al 9° reggimento Alpini: gli angeli delle nostre montagne. La comunità di Ovindoli vuole onorarli con gratitudine e riconoscenza poichè instancabilmente si prodigano sul nostro territorio con audacia e austerità e, con estrema dedizione, competenza, lavoro ed altruismo, si dedicano a soccorrere le persone che in montagna ed in ambiente impervio si trovano in difficoltà. Due corpi di fondamentale importanza per il nostro sistema di protezione civile locale, regionale e nazionale”.

La cerimonia è proseguita poi alle 11.30, con la sfilata in piazza San Rocco e con la deposizione della corona al monumento dell’Alpino.