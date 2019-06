Circular economy e innovazione delle imprese, alla Confartigianato di Avezzano il corso LAB

Avezzano. Confartigianato Imprese Avezzano sarà sede del corso “La Cyrcular Economy e l’Innovazione di Prodotto e di Processo nelle Imprese” il prossimo martedì 25 giugno 2019. Il Corso attuato dalla Agenzia per Lo Sviluppo della CCIAA di L’Aquila è parte del Progetto LAB – Laboratorio per lo Sviluppo sostenibile delle imprese”, promosso dal Sistema camerale abruzzese, al fine di sostenere e realizzare attività di forte rilevanza territoriale a favore del Sistema imprenditoriale regionale.

CONTENUTI DIDATTICI GENERALI DEL CORSO: Quadro di contesto, premesse, modello, azioni. Economia circolare: Opportunità per le imprese, Opportunità per i cittadini. Mondo dei rifiuti: Obblighi per le imprese, Obblighi per i cittadini. Risorse naturali: domanda e disponibilità. Modello economico: da lineare a circolare. Responsabilità del produttore.

Tracciabilità dei rifiuti -> principi. Principi generali -> criteri di priorità nella gestione rifiuti. Non tutti gli scarti sono rifiuti -> i sottoprodotti. Non tutti i rifiuti lo sono per sempre -> le MPS

DESTINATARI: Il corso è rivolto a dipendenti di aziende, collaboratori; consulenti; addetti; professionisti.

DURATA: 4 ore di lezione: 25 giugno 2019 ore 14.00/18.00

DOCENTI: Dott.ssa Manuela MASOTTI, Docente senior normativa ambientale – ECOCERVED Scarl – Sistema Camerale

Adesioni entro il giorno 24 giugno 2019.

Coordinamento e organizzazione del corso Agenzia per lo Sviluppo Tel. 0862/667222 –

441690 – mail: daniela.scimia@agenziaperlosviluppo.aq.camcom.it

Progetto LAB – Corso di Formazione

“ LA CYRCULAR ECONOM Y E L’INNOVAZIONE DI PRODOTTO

E DI PROCESSO NELLE IM PRESE”

25 giugno 2019 – ore 14:00/ 18:00 c/ o Aula Formazione

Sede CONFARTIGIANATO AVEZZANO Via S. Donatoni, 56