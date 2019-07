Circuito di credito complementare Credispay, siglata una convenzione con CNA Avezzano

Avezzano. “Da oggi gli aderenti a CNA Avezzano potranno usufruire di questo importante circuito nazionale di credito complementare che consentirà di fare acquisti senza utilizzare denaro”. La CNA di Avezzano ha siglato un’importante convenzione con il circuito di credito complementare Credispay®. Grazie a questa convenzione gli aderenti a CNA Avezzano potranno fare acquisti in tutta Italia senza utilizzare denaro ma pagandoli con la vendita dei loro prodotti e servizi.

Non solo, grazie a questo nuovo sistema commerciale, gli iscritti CNA potranno aumentare le proprie vendite e trovare nuovi clienti. “Abbiamo scelto Credispay” dichiara il presidente della CNA di Avezzano Francesco D’Amore “per far fronte alle conseguenze economico-sociali della particolare congiuntura finanziaria vissuta negli ultimi anni dall’economia mondiale.

Con quest’accordo con la Credispay la CNA continua a mettere in campo azioni d’aiuto e sostegno concreto per i propri associati”. Come funziona credispay®? Imprese, artigiani e liberi professionisti possono partecipare al circuito attivando gratuitamente il proprio conto CredisPAY. Gli acquisti effettuati nel circuito saranno pagati con la vendita della propria merce e dei propri servizi.

Ogni aderente, attraverso l’APP o il sito CredisPAY®, può cercare i prodotti e i servizi che intende acquistare. Quindi può recarsi direttamente presso l’esercente aderente al circuito e procedere all’acquisto pagando con la carta CredisPAY o dall’ area dedicata nel sito www.credispay.it. Credispay® vanta una tecnologia all’avanguardia che, attraverso APP un, e-commerce ed una carta di pagamento simile alle carte di credito, semplifica la ricerca dei prodotti e servizi che si possono acquistare all’interno del circuito e le transazioni.

“Riteniamo questa convenzione strategica e molto importante per il nostro circuito”, così ha dichiarato il Dr. Vincenzo Mazza CEO di Credispay Italia. “Siamo lieti di poter offrire il nostro supporto alla CNA Avezzano ed ai suoi iscritti e siamo certi che daremo un grosso contributo economico e commerciale per la crescita del territorio di Avezzano e della Marsica”.

Per tutte le informazioni richieste dagli interessati, i funzionari della CNA e della Credispay sono a disposizione presso la sede dell’Associazione di Avezzano in via Bruno Buozzi, 31 dal lunedì al venerdì negli orari d’ufficio. Per info contatti: 0863/414499, 366/7151654 info@cna-avezzano.it