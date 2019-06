Circuito di Avezzano, l’equipaggio “fiocco rosa” di Adrenaline24H per sostenere Europa Donna Italia

Avezzano. Adrenaline24H, piattaforma dedicata alla comunicazione del motorismo storico, prosegue il suo progetto di sostegno di Europa Donna, sede nazionale di Europa Donna-European Breast Cancer Coalition, come media partner ufficiale per gli eventi del mondo del motorismo storico e annuncia la partecipazione del suo equipaggio “fiocco rosa”, simbolo di Europa Donna, a bordo di una bellissima Fiat 508 Sport Spyder Siata del 1933 alla settima edizione del prestigioso Circuito di Avezzano, che inizierà domani fino a domenica.

Un evento di grande rilevanza per il mondo del motorismo storico, manifestazione riservata ad auto anteguerra, sport barchetta e roadster costruite fino al 1969, ambientata tra le montagne d’Abruzzo, provenienti sia dall’Italia che dall’estero.

Dopo il Rallye di Montecarlo Historique, che si è svolto all’inzio di febbraio, Eva al Volante (8-10 marzo), la 1000 Miglia (15-18 maggio) e il Giro di Sicilia (5-9 giugno), un altro importante evento, come il Circuito di Avezzano ha deciso di ospitare il progetto di Europa Donna e l’equipaggio “fiocco rosa”, che arricchisce così il calendario degli eventi ai quali l’equipaggio di Adreanline24h, composto da Ermanno De Angelis e Nunzia Del Gaudio, parteciperà per sensibilizzare il pubblico del motorismo storico verso il progetto dell’associazione di realizzare un nuovo e autorevole portale di orientamento per la prevenzione e cura del tumore al seno.

“Siamo felici di essere a bordo di questo rarissimo esemplare di Fiat 508SS Siata della collezione di Andrea Belometti”, spiega Ermanno De Angelis di Adrenaline24h, “per un appuntamento immancabile tra gli stupendi scenari naturalistici abruzzesi e il museo viaggiante organizzato da Felice Graziani. A far da cornice, la serata organizzata a favore di Europa Donna Italia, un motivo in più per coinvolgere tutti gli appassionati presenti, alla sensibilizzazione alle tematiche sociali.”

La manifestazione abruzzese a calendario ASI, organizzata da Jaguar Drivers Club Italy, premiata con la “Manovella ad Honorem”, a testimonianza della qualità organizzativa e dell’alto livello di equipaggi ed autovetture presenti sul circuito, sarà un importante palcoscenico, nel mondo del motorismo storico, per Europa Donna. L’evento saràun’occasione unica per legare sport e impegno sociale e promuovere le donazioni per la realizzazione di questa semplice ma fondamentale guida perché, come afferma Felice Graziani, organizzatore della manifestazione, “quali organizzatori del Circuito di Avezzano siamo sensibili verso il sociale e per questa edizione del 2019 abbiamo deciso di sostenere l’associazione Europa Donna e AIPD Marsica (associazione italiana persone down), attraverso una raccolta fondi con i doni messi a disposizione dal Gruppo Terziario Donna L’Aquila e Confcommercio Avezzano, che si svolgerà durante la cena di gala organizzata venerdì 28 giugno”.

Adrenaline24h sarà presente alla manifestazione anche con una supercar sportivissima, l’Alpine A110 che come auto media del team Adrenaline24h si farà ammirare al seguito delle auto d’epoca iscritte al circuito di Avezzano. Una scelta di grande importanza, che sottolinea, ancora una volta, come Alpine voglia essere presente non solo nel settore delle auto sportive, ma anche in manifestazioni diverse dalle competizioni moderne come Il Circuito di Avezzano, per avvicinare il pubblico al settore delle Supercar. L’A110 nasce dalla creatività del team di designers di Antony Villain, ed è caratterizzata da una linea che ricorda la leggendaria berlinetta degli anni 60 e un motore turbo 4 cilindri a iniezione diretta 1,8 L posizionato nella parte posteriore del veicolo, ideale per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. Dunque un mix di sportività, eleganza e tecnologie avanzate, con una guida resa ancora più divertente grazie al suo cambio automatico e tre modalità di guida distintive.