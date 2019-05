Il circolo pensionati di Balsorano resta senza sede, il sindaco rassicura gli anziani:presto una soluzione

Balsorano. Il circolo pensionati resta senza sede una sede per le proprie attività. Con una lettera indirizzata al presidente Antonio Nestola e a tutta l’assemblea dei soci, il sindaco di Balsorano, Antonella Buffone, ha comunicato che la sede precedentemente utilizzata non è più disponibile e si è detta disponibile a trovare insieme un luogo consono per poterli ospitare.

La realtà, che opera da circa 10 anni sul territorio di Balsorano, aveva la sua sede nell’ex asilo Ravenna dove però sono stati avviati da poco i lavori di ristrutturazione al termine dei quali verrà aperto uno spazio dedicato a laboratori culturali e giovanili. L’alternativa proposta, quindi, era quella della presidenza dell’Istituto comprensivo scolastico di Balsorano che però nel febbraio 2019 è stata destinata alla Asl per il potenziamento di alcuni servizi importanti per il territorio.

Di fatto quindi l’associazione pensionati è attualmente senza una sede fisica e per questo il sindaco Buffone si è messa a loro disposizione per trovare insieme un luogo da destinargli. “Con rammarico chiediamo scusa ai componenti del circolo pensionati se non possiamo onorare la promessa di qualche mese fa”, ha spiegato il primo cittadino Buffone, “attualmente non siamo in grado di indicare al circolo pensionati una sede a loro idonea, chiediamo un piccolo sacrificio a sospendere le proprie attività e se si ha la pazienza di attendere, in considerazione di alcuni trasferimenti, siamo certi che una soluzione la troveremo insieme. Il vostro presidente Nestola si è dimostrato disponibile a collaborare con l’amministrazione comunale”