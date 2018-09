Circa 200 delegati ad Avezzano con lo Snals per parlare di nuovo contratto della scuola

Avezzano. Sarà la sala Meeting del Ristorante Napoleone di Avezzano, nei pressi dell’uscita del capoluogo marsicano dell’autostrada Pescara-Roma, ad accogliere, per la Formazione Regionale, un centinaio di delegati eletti nelle liste SNALS per le RSU- Scuola di tutto Abruzzo. La città della Marsica ospiterà, domani, con inizio alle 9.30, il convegno dello SNALS con circa 200 delegati e con la partecipazione delle più alte personalità del mondo della scuola. Non ultima la segretaria generale: Elvira Serafini che avrà modo di fare il punto sulla situazione sindacale a livello nazionale e sulle prospettive per il successivo contratto di lavoro le cui trattative dovrebbero aprirsi entro i primi mesi del 2019, considerato che quello in vigore scadrà il 31 dicembre 2018.

Il massimo dirigente sindacale porterà, comunque, nel capoluogo marsicano una grande novità quella relativa alla firma sulla piattaforma contrattuale avvenuta recentemente, pur con tutti i distinguo del caso. E a proposito, Elvira Serafini, nel sottoscrivere il CCNL 2016/2018, ha voluto ribadire che: “La nostra posizione resta fortemente critica sul contratto”, comincia il segretario generale Snals-Confasal, “perché lesivo di diritti, carente nella parte normativa e insoddisfacente nella parte economica. C’è poi il rischio concreto, che interpretazioni normative opinabili determinino la pesante compressione delle prerogative sindacali impedendo, di fatto, l’esercizio della rappresentatività attraverso l’esclusione dai tavoli relativi a tematiche complesse e delicate, tra le quali sanzioni disciplinari, mobilità, ordinamenti professionali e tutte le materie di contrattazioni integrativa, confronto ed informativa. Per questo”- conclude-“ lo Snals, con la firma per adesione critica, intende tutelare i suoi iscritti, le sue RSU e i lavoratoti tutti del comparto in un momento particolarmente difficile delle relazioni sindacali”. Il Convegno, organizzato dalla segreteria regionale Snals- Confasl regionale , brillantemente guidata da Carlo Frascari, vedrà il coinvolgimento, oltre che di tutti i componenti le RSU elette nelle liste SNALS in Abruzzo ( almeno 100 persone), dei rappresentanti degli organi statutari regionali e provinciali. Con l’entrata in vigore ( 19 aprile 2018), infatti, del nuovo contratto di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca, si pone l’esigenza di aggiornare i quadri sindacali sulle novità introdotte dal nuovo accordo. Lo SNALS, come si sa, non ha firmato l’accordo sindacale, ritenendolo inadeguato sia giuridicamente sia economicamente, non per questo le RSU d’Istituto e i quadri sindacali si possono sottrarre al confronto con le norme che hanno modificato, in parte, il precedente contratto di lavoro del 2007. La posizione dello SNALS, pur nell’attuale fase di aperta contestazione al contratto siglato, è sempre quella di consentire, anche attraverso la funzione delle RSU, il buon funzionamento delle istituzioni scolastiche e la salvaguardia dei diritti dei lavoratori della scuola.