Cipollone: piazza del Mercato sarà tra le più belle d’Abruzzo, a breve consegneremo le nuove scuole

Avezzano. Emilio Cipollone è il nuovo assessore con delega ai lavori pubblici del Comune di Avezzano. “Voglio mettere a disposizione di questa amministrazione la mia esperienza nel lavoro e nell’amministrazione che ho già svolto in passato”, ha spiegato in sede di presentazione della Giunta, “ho già ricoperto questo ruolo in passato e prometto una massima trasparenza nell’amministrazione della città. Ci sono delle emergenze e le affronteremo con la massima attenzione ed efficienza”.

Per lei si tratta di una riconferma, vista la precedente esperienza. Con quale spirito la affronta?

E’ vero, è un ruolo che prima di tutto mi responsabilizza molto e del quale vado orgoglioso. Ho già ricoperto questo incarico nella scorsa amministrazione, anche se per soli otto mesi. Sappiamo tutti le difficoltà derivanti dal periodo storico che stiamo vivendo, e questo comporta un’ulteriore assunzione di responsabilità da parte mia e dei miei colleghi. Ci sono esigenze specifiche da affrontare, così come necessità ben chiare da tenere in considerazione. La sanità è sicuramente le priorità, ma al suo fianco ne camminano altre, tutte altresì importanti.

Come procedono i lavori per la conclusione delle nuove scuole?

Ci sono due plessi scolastici che stanno per essere ultimati. Così andremo a chiudere definitivamente il discorso sul rinnovamento degli istituti. In settimana farò un sopralluogo per fare il punto della situazione, ma posso anticipare che saranno comode, fruibili da chiunque, con classi moderne e attrezzate. E’ un lavoro che va avanti da tempo e che adesso è prossimo alla conclusione. La scuola di via Liguria dovrebbe essere inaugurata con l’anno nuovo, forse in primavera, mentre quella di via Pertini dovremmo riuscire a inaugurarla entro la fine dell’anno. Sono scuole realizzate tenendo anche conto anche delle necessità per affrontare la crisi sanitaria.

Sul cantiere di piazza del Mercato cosa può dirci?

E’ un’opera che ho visto nascere, per cui ne conoscevo molto bene la progettazione. In quest’ultimo periodo ho sentito tanti discorsi che hanno generato tante voci, non sempre veritiere. Bisogna concludere i lavori, anche in tempi brevi. Sono state fatte delle piccolissime modifiche rispetto al progetto iniziale ma va avanti così come era stato determinato prima, se pur con qualche accorgimento aggiuntivo. Non credo ci sarà da attendere molto per vedere quella piazza realizzata e credo anche che sarà una delle più belle piazze della Marsica e dell’intero Abruzzo che dovremo essere in grado di sfruttare al meglio. Noi come amministrazione, i commercianti e cittadini oltre alle varie associazioni.

Ci sono delle zone di Avezzano su cui crediate sia necessario intervenire al più presto?

Si, certamente, ma non si può preferire una zona rispetto all’altra. Le priorità vengono date dalle necessità del posto e dalle esigenze dei cittadini. Tutte le zone di Avezzano meritano la stessa attenzione. Ci sono criticità che vanno affrontate indipendentemente dal quartiere di appartenenza. Stiamo lavorando per dare il massimo, questo lo posso garantire. Vogliamo rendere molto più vivibili le periferie.