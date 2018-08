Cinque al superenalotto, ad Avezzano colpo da 50.000 euro

Avezzano. Un giocatore ha vinto 50.000 al superenalotto, mancando per un soffio, o meglio per un numero, il 6 milionario da quasi 30 milioni di euro.

Il fortunato giocatore, centrando i cinque numeri sulla schedina, si è portato a casa ben 50.000 euro. Il bar dove è stata giocata la schedina è “il gatto e la Volpe”, situato nei pressi di un distributore di benzina sulla via Tiburtina Valeria, nel punto in cui entrando ad Avezzano la strada diventa via Roma. Ricordiamo che l’ultimo sei è stato realizzato due mesi fa e che ad oggi il jackpot, arrivato a quasi 30 milioni di euro, è uno dei montepremi più alti della storia.