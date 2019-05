Cinquantunesima sagra della Fava di Paterno. Due giorni tra spettacoli e sapori della tradizione

Sabato 2 e Domenica 3 Giugno si volgerà a Paterno, in piazza Gagliardi, la tradizionale Sagra delle Fave giunta alla 51^ edizione. Dopo il successo dello scorsa anno con l’Edizione del cinquantenario, la ProLoco Paterno Mio ha voluto anche quest’anno allietare le serate con due artisti di spicco come “Vittorio il Fenomeno” e “Martufello e la sua Band”.

Paterno è da sempre il paese dove si coltivano le migliori fave della Marsica e per mantenere fede alla tradizione i componenti della Proloco provvedono personalmente a coltivare e raccogliere le Fave che potranno essere apprezzate anche in piatti tipici quali minestre e fritti in aggiunta ai tradizionali formaggi, prosciutto e vini della locale Cantina del Fucino.

Il ricco programma inizia sabato con l’ apertura degli stand gastronomici alle 18. Alle 21:30 ci sarà “ Vittorio il Fenomento” in Concerto. Domenica 3 giugno invece la serata sarà animata da “ Martufello e la sua Band ” in Concerto dalle 21.30