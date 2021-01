Cinquanta missioni umanitarie in Africa, il Comune di Ortucchio premia Francesco Barone

Ortucchio. L’amministrazione comunale di Ortucchio ha conferito un attestato di benemerenza a Francesco Barone. Il professore e missionario abruzzese, con all’attivo oltre 50 missioni umanitarie in Ruanda, Senegal, Burundi e Repubblica Democratica del Congo, da più di venti anni è impegnato in missioni umanitarie a favore dei bambini poveri dell’Africa.

Sempre attento ai temi della pace e dei diritti umani, ha svolto un’intensa attività di sensibilizzazione nelle scuole e anche attraverso pubblicazioni. In un periodo in cui è sempre più marcata la differenza tra ricchi e poveri e in cui dilaga l’indifferenza, tale riconoscimento assume un’importante significato. Un ulteriore attestato di stima nei confronti di una persona che ha dedicato gran parte del suo tempo per promuovere i valori della pace e del rispetto delle differenze, in contrasto a qualsiasi forma d razzismo.

“A Francesco Barone, per essersi distinto nel corso degli anni, con interventi umanitari a favore dei bambini dell’Africa. Per aver svolto una preziosa e costante attività di sensibilizzazione in merito ai valori della pace dei diritti umani e della solidarietà”