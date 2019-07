Il vecchio cimitero di Avezzano non è sicuro e la ditta lo chiude, Di Bastiano: così non si risolve il problema

Avezzano. Il campo santo dove sono sepolti i padri di Avezzano e tutte quelle persone che persero la vita prima del terremoto non è sicuro. A comunicarlo ai residenti che vanno in visita ai loro cari un cartello affisso dalla ditta che lo gestisce nel quale è scritto nero su bianco che chi vuole visitarlo deve andare in Comune per prendere la chiave del nuovo lucchetto dal momento che il cancello è chiuso per motivi di sicurezza.

“La società che gestisce il cimitero vecchio, non so a che titolo, ha chiuso per questioni di sicurezza il campo santo”, ha spiegato Di Bastiano, “la sicurezza di un cimitero la stabilisce il Comune di Avezzano, il gestore ravvedendo un pericolo lo dovrebbe segnalare alle autorità comunali o rimuoverlo se di sua competenza. Fatto è che da quando si legge nel cartello il cimitero non è sicuro, ma la catena non risolve il degrado in cui è lasciato”.