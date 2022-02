Ciclovia dei Marsi, si lavora per realizzare 160km tra riserve naturali, fiumi e aree archeologiche

Avezzano. Si sono riunioti nella sede Provinciale di Avezzano, il Presidente della Provincia Angelo Caruso ed il Consigliere delegato alla viabilità per l’area marsicana Gianluca Alfonsi con i sindaci dei comuni di Villavallelonga, Collelongo, Trasacco, Luco dei Marsi, Avezzano, Massa d’Albe, Magliano dei Marsi, Scurcola Marsicana, Sante Marie, Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte.

L’oggetto della riunione è stato il progetto della “Ciclovia dei Marsi” che prevede la realizzazione di un itinerario ciclabile che coinvolge i comuni menzionati. L’iniziativa aveva già raccolto l’assenso degli enti coinvolti, poiché avevano sottoscritto, congiuntamente alla Provincia dell’Aquila, un protocollo d’intesa per la realizzazione dello stesso intervento.

L’assemblea ha sottolineato come la straordinarietà del progetto della “Ciclovia dei Marsi” sia costituita non solo dagli oltre 160 km di estensione, ma anche dall’attraverseranno di sponde fluviali, aree protette (ben 6 tra parchi nazionali e regionali, riserve naturali, aree SIC), e 3 aree archeologiche di primaria importanza.

Oltre che alla valorizzazione delle bellezze del territorio, il progetto rappresenta un grande valore aggiunto per lo sviluppo delle economie locali e si pone fra le più ambiziose iniziative di mobilità sostenibile varate a livello nazionale. L’intervento si presta, inoltre, come strumento di rivalutazione, recupero e miglioramento delle strutture già esistenti. Si è convenuto di attivare una cabina di regia tesa al monitoraggio della progettualità e del connesso finanziamento. Il Presidente Caruso ed il Consigliere Alfonsi esprimono grande soddisfazione, pertanto hanno rinnovato l’impegno a sostenerne l’attuazione.

“Ieri riunione in Provincia con il Presidente ed i Sindaci della Vallelonga e del Carseolano per rilanciare il progetto della “Ciclovia dei Marsi”. Un itinerario di circa 160 Km che attraverserà amene località della nostra splendida terra”, il commento del consigliere Alfonsi, “ringrazio di cuore tutti i partecipanti, in particolare il Sindaco di Sante Marie Lorenzo Berardinetti che anche in rappresentanza dell’Uncem si è fatto promotore dell’incontro, per il costruttivo apporto fornito e per il voler credere insieme in questa nuova, grande sfida, consapevoli del riverbero positivo che avrà sul territorio in termini di sviluppo turistico. A breve verrà insediata una “cabina di regia” per seguire e monitorare le varie fasi progettuali e di finanziamento dell’opera”.