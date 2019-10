In migliaia a Sante Marie per la decima cicloturistica della castagna, bikers sulle tracce dei briganti

Sante Marie. Boschi, sterrati e sentieri storici conquistano oltre 1.050 ciclisti per la decima edizione della “Cicloturistica della castagna”. Piazza Aldo Moro non è riuscita domenica mattina a contenere tutte le mountain bike che hanno preso parte all’appuntamento organizzato dalla asd Sport emotion, con la collaborazione del Comune e della Pro Loco di Sante Marie. Ancora una volta il percorso che attraversa il sentiero dei briganti, il sentiero di Corradino e l’antica via di Alba Fucens hanno attirato bikers dalla Marsica e dall’Abruzzo, ma anche dal Lazio e dal Molise.

Una combinazione di fattori che ha entusiasmato non solo gli sportivi ma anche le famiglie che hanno scelto di raggiungere Sante Marie e partecipare alle iniziative parallele organizzate in paese. Fin dalle prime ore del mattino i ciclisti sono arrivati nel borgo e alle 9.30 è partita la corsa. Prima sono partite la full di oltre 40 chilometri e la full di 30 chilometri che hanno subito attraversato il centro storico del paese per poi addentrarsi nei boschi. Subito dopo è stata la volta della family che ha visto la partecipazione di tanti bambini accompagnati da mamma e papà che non si sono spaventati davanti ai 16 chilometri che li aspettavano.

In 106, poi, hanno scelto la passeggiata nella riserva Grotta di Luppa, mentre 50 si sono addentrati in una visita nel centro storico di Sante Marie. Il percorso fatto di lunghe salite e discese, tra panorami mozzafiato e terreni scoscesi, ha tenuto i ciclisti impegnati per più di tre ore. Quando i primi sono iniziati ad arrivare si è aperto il pasta party al termine del quale sono stati premiati dal presidente dell’asd Sport emotion, Luigi Lupoli, dal sindaco di Sante Marie, Lorenzo Berardinetti e dal presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Renato Di Rocco i gruppi di ciclisti più numerosi: MC bike training, Acido lattico, MTB Castelli romani, Bombike, Temerari di Tivoli, Valmontone, Home bike, All bike, gruppo Castagnole, Villavallelonga, Bike Roma club, Ciclistica Aprilia, Ciclisti per caso, Val di Foro cycling, Bike brothers, Pisolo bike, Inix, Biker scatenati, Grifone MTB e Bike 2.0.