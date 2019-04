Ciclismo, ripartono i corsi dell’Avezzano Mtb Camp School per bambini e ragazzi

Avezzano. Con l’avvento della primavera, sabato 6 aprile ripartono ufficialmente i corsi dell’Avezzano Mtb Camp School per bambini e ragazzi a scopo “promozionale-giovanile” per scoprire i segreti e tutto quello che ruota attorno all’ABC della bicicletta.

La novità sostanziale è quella di tornare alle origini. Verranno emesse solamente tesseramenti PG (Promozionale Giovanile), che tuteleranno i bambini come RCT anche durante il tempo libero sui pedali. L’Avezzano Mtb dal riconoscimento da parte del Consiglio Federale della Federazione Ciclistica italiana di inizio agosto 2014 della Scuola di Ciclismo Nazionale, ha rivolto la propria attenzione verso la formazione dei giovani, nel senso più completo del termine, interpretando l’attività sportiva come mezzo di educazione e occasione di crescita e autentica più che di ricerca del risultato tecnico nel pieno rispetto dell’educazione ed avviamento dello sport.

La Scuola di Ciclismo Avezzano Mtb Camp School ha come scopo principale quello di avvicinare i giovani alla pratica del ciclismo. La pratica nel campo scuola, attrezzato secondo necessità con ostacoli artificiali, consente agli allievi di apprendere e sviluppare quelle capacità motorie indispensabili per condurre con facilità e sicurezza la bicicletta sui terreni disconnessi nonché quelle abilità tecniche primarie che rappresentano i fondamentali del ciclismo e far conoscere l’ambiente che li circonda.

Ad Avezzano, il cuore pulsante di tutta la scuola è il Bike Park (ingresso ovest Stadio dei Pini in Via delle Olimpiadi), realizzato dall’associazione stessa, dove si terranno le lezioni il sabato pomeriggio, tra i mesi di aprile e ottobre, ed in altri giorni in base alle richieste previo appuntamento per ciascuna lezione con massimo 5 partecipanti.

Per partecipare alle lezioni sono necessari: bicicletta in buono stato, casco, borraccia piena di acqua e certificato medico di buona salute. Durante l’anno verranno ripresentate presso le piazze marsicane dai comitati feste o dai comuni che ne faranno richiesta “Bimbimbici 2019”, manifestazioni ciclistica promozionale giovanile o nella modalità Gioco Ciclismo.