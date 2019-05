Ciciotti: i cittadini hanno premiato il nostro impegno e votato per la continuità. Ora la minoranza sia corretta

Capistrello. “Sono immensamente felice perché Capistrello con questi risultati ha voluto dare due segnali forti, il primo rivolto alla continuità di un’amministrazione che stava ben operando e la seconda di dare un segnale forte a coloro che intendo fare una politica solo di diffamazione o di distruzione ma non di collaborazione con la maggioranza e, quindi, di trovare un’unione tra le forze politiche affinché il paese abbia la serenità e la possibilità quello che la maggioranza propone. La minoranza deve fare opposizione perché è così che è prescritto, ma lo deve fare nel modo e nel sistema corretto”.

Con queste parole Francesco Ciciotti, sindaco di Capistrello, commenta l’elezione a primo cittadino avvenuta ieri dopo aver avuto la meglio sulla candidata Dina Bussi della lista civica “Obiettivo Futuro” e su Vittorio Silvestri della lista “Una buona idea”.

“Questa amministrazione aveva in corso delle opere in esecuzione e altre in fase di avvio e quindi sono già predisposte per essere messe in gara abbastanza rapidamente – prosegue il sindaco questo per quanto riguarda per le opere pubbliche. Per quanto riguarda il sociale continueremo ciò che abbiamo fatto precedentemente con l’assistenza ai bisognosi e conferma navetta servizio per anziani oltre ad attività rivolte a famiglie bisognose. E poi c’è attenzione per il centro anziani. “.

“Non mi pongo un limite di 100 giorni, come detto, questi si trattano di una continuità con la scorsa amministrazione rispetto alla quale ho già adempiuto ai miei 100 giorni. Alcune iniziative sono in itinere e ci vorrà del tempo per avviarle. Altre ne avvieremo dopo aver attivato la normativa e la legge sugli appalti e sulle attività che metteremo in campo”.

“Capistrello, come paese, e la Marsica avevano già avviato, attraverso numerosi sindaci, quasi tutti, un rapporto propositivo e costruttivo. Non credo che si debba fare altro che proseguire l’attività avviata precedentemente, considerando che molti primi cittadini sono gli stessi dei mesi addietro. Capistrello, dopo un periodo buio, ha ritrovato una posizione e collocazione che merita e che gli è stata riconosciuta da tutti i colleghi sindaci”, ha concluso Ciciotti