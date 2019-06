Ciccone è il nuovo consigliere della Provincia dell’Aquila, prende il posto di Lamorgese. Ieri la surroga

L’Aquila. Domenico Ciccone, consigliere comunale di Campo di Giove è ufficialmente un nuovo consigliere della Provincia dell’Aquila, al posto di Alberto Lamorgese, vice presidente, decaduto a seguito del commissariamento del Comune di Avezzano.

La surroga è stata ratificata ieri dal consiglio provinciale riunitosi all’Aquila. Il presidente, Angelo Caruso, ha ringraziato Lamorgese, “per il lavoro svolto nel corso di questa legislatura attraverso il prezioso contributo apportato alla programmazione e pianificazione del governo”. Un grazie è arrivato anche dagli altri consiglieri.

Ciccone, dopo i ringraziamenti di rito, ha sottolineato che opererà “con la massima disponibilità e determinazione, seppure nel poco tempo disponibile in ragione del prossimo rinnovo del consiglio provinciale”.



Nel corso della seduta, il Consiglio ha approvato la deliberazione sul riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio con l’astensione del consigliere del centrosinistra Fabio Camilli. Caruso ha presentato al Consiglio una mozione a sostegno delle richieste avanzate dal presidente della Giunta della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in merito al cosiddetto decreto “sbloccacantieri”, in particolare sulle istanze sulla ricostruzione, non accolte dal governo “e per questo penalizzanti per l’economia e il territorio della provincia duramente provato dal sisma e la crisi economica”.

Caruso ha riferito di aver incontrato l’assessore regionale al bilancio, personale ed enti partecipati Guido Liris, e di aver valutato positivamente la possibilità di trasferire alla Regione Abruzzo le quote societarie e il personale della società Euroservizi, oggi in house della Provincia”.