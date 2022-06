Cibo e bollicine in Spa, anche ad Avezzano arriva la nuova frontiere del benessere

Un aperitivo in compagnia di amici, un incontro di lavoro davanti a un buon calice di vino…situazioni che accompagnano la quotidianità di molti di noi. E se vi dicessimo che la location in cui vivere queste esperienze può essere diversa da quella di un bar o di un locale nel centro città, ma può trasferirsi in un luogo del tutto inaspettato e privato come la SPA? La degustazione in SPA, che già spopola nelle grandi città, arriva finalmente anche nella Marsica, ad Avezzano, dove la Skin Center Spa, a partire da questo mese, attiva questa originale forma di accoglienza all’interno della struttura, diversificando le coccole per i suoi clienti e inserendo avventure del tutto nuove.

“Abbiamo deciso di allargare il nostro ventaglio di servizi”, ha dichiarato la titolare Federica Cavicchio, “siamo ora abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande, per consentire ai nostri clienti di rilassarsi nella struttura degustando ciò che desiderano: da cibo dolce e salato a bollicine o anche tisane. La sera, magari dopo una pesante giornata di lavoro, il desiderio di staccare è forte. Pensate allora ad un aperitivo in tutto relax, in un luogo dove luci soffuse e materiali naturali creano la giusta atmosfera per allontanare lo stress!”. La Spa avezzanese si trasforma così in un luogo in cui ci si incontra per condividere un momento di relax abbinato ad un percorso degustativo che parte da un semplice aperitivo, ovviamente di qualità e con occhio attento anche all’aspetto salutare del cibo, e col tempo potrà trasformarsi anche in esperienze più complete e strutturate.

“Sono in corso”, ha continuato, “una serie di convenzioni che stiamo attivando con realtà ristorative presenti sul territorio, che ci permetteranno di offrire ai nostri clienti la possibilità di fare merenda, godersi un aperitivo o una cena in spa, ma anche di creare incontri produttivi di lavoro in un’ambientazione del tutto nuova e rilassante”. Abbinare una struttura accogliente in cui staccare la spina prendendosi cura del proprio corpo a momenti esperienziali in ambito culinario di vario genere può risultare una formula vincente: abbina due modi di “coccolarsi” diversi ma perfettamente complementari, di lunga genesi (pensate al concetto di terme per gli antichi Romani) ed ha quel tocco di originalità che stimola la curiosità.

“Ci stiamo preparando”, ha concluso, “per organizzare eventi specifici per chi vuole festeggiare un compleanno, un anniversario o incontri privati con tutta la struttura riservata. Ma non solo: verranno proposti eventi tematici di approfondimento in cui si affronteranno con esperti del settore argomenti come la relazione tra psico e cibo. La qualità del benessere si sposa anche con la qualità della ristorazione e quindi il nostro progetto quello di affrontare le varie tematiche correlate con la forma fisica e lo stato di salute per il raggiungimento di un benessere a tutto tondo”.

Il servizio è già operativo e chi vuole provarlo o semplicemente avere maggiori informazioni non deve far altro con contattare la Skin Center Spa. SKIN CENTER SPA BEATY&WELLNESS Via Giuseppe Saragat, 53 67051 Avezzano Te. 0863 1871864 Orari di apertura: 10:00 – 13:00 e 15:00 – 20:00 tutti i giorni tranne il martedì