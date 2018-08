Ciak Azione…riflettori accesi sul centro estivo Dynamica Fitness Club, le ragazze in scena per il saggio di fine stagione

Tagliacozzo. Riflettori accesi e grande entusiasmo per il saggio di fine stagione del centro estivo Dynamica Fitness Club, che si terrà oggi pomeriggio alle 18 nel Parco delle Rimembranze (giardini del monumento) a Tagliacozzo con ingresso gratuito. Protagoniste nonchè ideatrici del musical sono due piccole grandi ragazze, Vittoria Rubeo e Milena Torturo. Presenti da anni al centro estivo, le giovani anche per questa stagione, hanno deciso di chiamare a raccolta le bambine che hanno partecipato con loro a Sport Estate Dynamica, per realizzare un vero e proprio spettacolo che le ha viste impegnate in accurate prove svolte per tutta la stagione estiva.

Il centro estivo Dynamica Fitness Club è attivo da oltre venti anni sul territorio marsicano e quest’anno ha raggiunto picchi di presenze da record arrivando ad oltre 120 bambini iscritti che dall’11 giugno al 24 agosto hanno preso parte alle numerose attività organizzate, alternando lo sport al divertimento durate tutta l’estate. Coordinato da Roberto Buzzelli, Vittorio Dattolo e Maria Cristina Costantini, con la collaborazione degli istruttori, Sport Estate per la prima volta quest’anno si è svolto anche a Cappadocia dove ha riscosso successo e partecipazione. La Dynamica Fitness Club, con l’evento in programma oggi pomeriggio, chiude la stagione estiva per ripartire alla grande con quella invernale. Oltre ai numerosi corsi che la palestra propone ogni anno, ci sono in programma tantissime novità, come ad esempio l’inserimento di un corso di difesa personale e un corso di ballo. Tutte le attività della palestra sono organizzate con lo scopo di far passare a coloro che ne prenderanno parte, una stagione invernale all’insegna del sano sport e del benessere.