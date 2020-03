Ci siamo anche noi! Le donne di LFoundry lanciano il “Pink Wednesday” per ribadire la loro presenza

Avezzano. Arrivano in LFoundry i mercoledì in rosa per colorare i corridoi dell’azienda. L’universo femminile c’è e vuole far sentire in modo ancora più forte la sua presenza nell’azienda più grande del territorio. Tra i 1.500 dipendenti dello stabilimento dove si producono memorie volatili, infatti, le donne sono circa 500 impiegate in ogni settore tranne in quelli dirigenziali. Per questo hanno deciso di far notare la loro presenza indossando ogni mercoledì del mese di marzo un accessorio, un abito e una scarpa rosa.

“Le donne in LFoundry ci sono e seppur non ricoprono ruoli dirigenziali sono una tante e molto valide”, ha commentato Monica Di Cola, rsu di stabilimento, “per questo vogliamo far notare la nostra presenza iniziando con dei simboli rosa da indossare ogni mercoledì del mese di marzo per colorare i corridoi dell’azienda e proseguendo con altre piccole manifestazioni nei mesi a venire che facciano capire a tutti quanto sono importanti le donne per questa nostra realtà”.

Di Cola, unica rappresentante sindacale di stabilimento donna, si è fatta carico di lanciare l’iniziativa “Pink Wednesday” e di farsi promotrice anche di altri eventi per la primavera in collaborazione con le tante donne che lavorano in LFoundry. Un modo anche per raccogliere dubbi e perplessità dalle donne e presentarle all’azienda con l’intento di trovare una soluzione comune. “Nessuna donna ricopre ruoli decisionali nel nostro stabilimento, siamo tante, tutte laureate e diplomate, ma è come se non ci fossimo”, ha proseguito l’rsu della Uilm – Uil, “l’obiettivo è quello di far sentire la nostra voce e far capire che le donne in azienda hanno un ruolo centrale”.