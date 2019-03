Tribunali abruzzesi, parla il sindaco di Sulmona: dialogare con il ministro per salvare i tribunali minori

L’Aquila. “Accolgo e sostengo la proposta di realizzare un tavolo tecnico politico per impostare un disegno di legge sulla salvaguardia dei piccoli tribunali. E’ importante poter interloquire immediatamente con il Ministro, attraverso la senatrice sulmonese Gabriella Di Girolamo, sottolineando come il nostro sia un territorio particolare, ampio e montano, con determinate caratteristiche orografiche che non permettono di adottare gli stessi criteri perequativi basati sul numero di abitanti, in quanto si rischia spopolamento e mortificazione”. Lo afferma il sindaco Annamaria Casini, intervenuta questa mattina nella lunga riunione che si è tenuta nel tribunale di Sulmona, convocata dal Consiglio dell’Ordine forense sulmonese, per fare il punto sui lavori svolti dalla Commissione regionale contro la chiusura dei tribunali abruzzesi.

“Ad oggi le ragioni per la salvaguardia del tribunale di Sulmona sono state ben rappresentate in tutte le sedi e gli organi superiori adesso hanno a disposizione tutti gli elementi per esprimere una volontà politica chiara e definitiva. Questo è l’unico territorio che si è contraddistinto per essersi posto in maniera costruttiva presentando una proposta, senza voler interagire in maniera divisoria ed esclusiva. Ho proposto sia un’assemblea pubblica, per presentare ai cittadini le forti ragioni del mantenimento dei tribunali minori e fare chiarezza sulle potenzialità di un diverso modo di intendere l’organizzazione giudiziaria, sia di sollecitare la Regione (che oggi ha una nuova Giunta) ad esprimere una posizione chiara ed univoca, nonché di conoscere come il Governo stia portando avanti la riforma, al fine di poter collaborare in modo fattivo a tutti i livelli” ha concluso il sindaco.