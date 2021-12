Chiusura tribunale di Avezzano, nuovo incontro ad Avezzano per scongiurare la soppressione

Avezzano. Scongiurare la chiusura del tribunale di Avezzano e la soppressione dei tribunali minori d’Abruzzo. È il tema di un nuovo incontro organizzato ad Avezzano, nella sala Montessori in via Fontana, dall’ordine degli avvocati di Avezzano presieduto da Franco Colucci.

L’invito a partecipare al confronto è stato esteso ai consiglieri regionali marsicani, ai consiglieri provinciali, a tutti i sindaci della Marsica e agli organi di informazione.

“Come è noto, il D.L.vo 155/12”, scrive in una nota il presidente Colucci, avvocato del foro di Avezzano, “ha disposto, tra gli altri, la soppressione del Tribunale di Avezzano, nonché di quello di Sulmona, di Lanciano e di Vasto, operando così una “scopertura giudiziaria” nel territorio della Regione Abruzzo grande più della confinante Regione Molise, dove vi sono tre Tribunali e una Corte d’Appello, quindi, diversamente dalle altre Regioni Italiane, una soppressione del 50% dei Tribunali Regionali. Per i devastanti effetti dei terremoti succedutisi nella Regione Abruzzo, non si è ancora provveduto all’accorpamento dei quattro Tribunali, segnatamente di quello di Avezzano al Tribunale dell’Aquila, che, per di più, non ha, almeno allo stato, la capacità di incorporare il Tribunale di Avezzano, che risulta essere più grande (come da tabelle del Ministero della Giustizia al Giugno 2021), cui si aggiunga che dovrebbe incorporare pure quello di Sulmona”.

“La soppressione del Tribunale comporterebbe uno stravolgimento della vita non solo giudiziaria del territorio marsicano”, conclude, “per l’importanza che essa struttura riveste nel comprensorio della Marsica, ma anche una forte compromissione dello sviluppo economico, industriale, sociale, culturale dello stesso territorio, rappresentando un irreversibile danno per l’intera comunità locale. Va in tutti i modi evitato tale risultato”.

L’evento è in programma per giovedì 16 dicembre, alle 16.