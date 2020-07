Chiusura Istituto Sacro Cuore, lo sfogo di una mamma: perchè questa fretta di sbatterci fuori? Dite la verità

Avezzano. “Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede”. Inizia con una citazione di San Paolo lo sfogo di una mamma che da mesi lotta per fare in modo che le suore Apostole del Sacro Cuore facciano un passo indietro sul futuro dell’Istituto. La struttura di via Mazzini, che oggi conta 150 bambini, a giugno 2021 chiuderà definitivamente tra l’incredulità di tutti.

“Ci sono battaglie che forse, forse, sono battaglie perse ma non per questo sono inutili”, ha commentato Elisabetta Marraccini, membro del consiglio d’Istituto del Sacro Cuore, “anzi. Io è da quando ho 14 anni che lotto per le battaglie perse. Lotto per la pace e contro gli armamenti, lotto contro l’aborto, l’eutanasia, contro l’utero in affitto. Praticamente t utte battaglie perse. Ma in fondo Gesù è morto in Croce e il Vangelo mi insegna che in questo mondo tutto è capovolto. La battaglia contro la chiusura della scuola Sacro Cuore di Avezzano l’avrei fatta comunque, anche se non avessi fatto parte del Consiglio d’Istituto, per amore della verità e della giustizia. Non potevo, da cattolica, stare ferma a guardare e fare spallucce, mentre moriva l’unico presidio di libertà educativa del territorio marsicano.

Da mamma, educatrice, scout, responsabile di pastorale giovanile mi sento in dovere di difendere la libertà di poter scegliere, seppure a mie spese, l’educazione cristiana delle nuove generazioni. Ma nonostante tutto, qui ed ora, chiude una scuola e muore la libertà. Alla faccia dei bambini! E chiude, non di certo a causa dei pochi fondi istituiti dal governo per le scuole paritarie (questa è un’altra storia ed è stata solo una delle scuse messe in campo; certo è un problema reale in Italia, ma in questo caso, non riguarda la questione dell’Istituto Sacro Cuore), ma per ordine del Consiglio Provinciale delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù, nell’ambito di un ”ridisegno delle opere della congregazione” (queste le parole usate dalla consigliera provinciale, sr Paola De Venezia, durante la riunione in cui è stata data la comunicazione della chiusura).

A causa di questo “ridisegno” la decisione della chiusura ci è stata imposta dall’alto, presa ai vertici della Congregazione (da chi evidentemente non conosce il valore aggiunto che quella scuola dona al territorio) e non di certo da chi invece svolge il proprio servizio e crede fermamente nella scuola di Avezzano: gli insegnanti, le suore all’interno della struttura e il preside Marco Ridolfi, che come un leone ha difeso l’istituto. L’improvvisa, brutale, inconcepibile e violenta comunicazione, ci è giunta, poco più di un mese fa, con un decreto ufficiale, che ne ha annunciato la chiusura totale (dal Centro Gioco alla Primaria) a partire da giugno 2021, senza la formazione a settembre 2020 della prima elementare. La battaglia è stata dura e sfiancante, mai inutile, e durerà, anche se saremo fuori dalla struttura, fino a quando non ci sarà stata detta la verità. Io mi sento presa in giro, perché io non ci credo che si possa decidere di chiudere una scuola cattolica dall’oggi al domani. Non ci credo!