Chiuso ufficio postale ad Avezzano per un dipendente positivo al Covid-19

Avezzano. Chiusura ufficio postale via Marconi per un caso di covid. Poste Italiane, come confermato dal responsabile del settore comunicazioni, ha deciso di chiudere ad Avezzano un ufficio postale per un dipendente positivo al tampone.

Come disposto dalla Asl si è proceduto alla sospensione dell’attività e alla disposizione degli interventi di sanificazione.

Sulla riapertura non ci sono date certe, sono in attesa di delucidazioni dalla Asl. È consigliato agli utenti di recarsi all’ufficio a via America seguendo le normative vigenti per il contrasto al coronavirus.