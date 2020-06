Chiude dopo un secolo la scuola Sacro Cuore di Avezzano, al via iniziative per impedirlo

Avezzano. Chiude dopo un secolo la scuola Sacro Cuore di Avezzano. La storica scuola della città verso la chiusura, ma sono partite iniziative per impedirla.

La scuola, gestita dalle suore Apostole del Sacro Cuore di Madre Clelia, hanno gestito la struttura per oltre 100 anni. All’interno dell’edificio di via Mazzini si trovavano la scuola per l’infanzia, la primaria, le medie e in passato anche le scuole superiori magistrali. Negli anni è stato sempre un punto di riferimento per la formazione e per le tante attività che venivano svolte all’interno. Oggi conta oltre 100 alunni che non sanno cosa sarà del loro futuro scolastico.

Anche Massimo Verrecchia, capo della segreteria di Marco Marsilio, governatore d’Abruzzo, è intervenuto assicurando che si batterà per evitare la chiusura della scuola marsicana.

“Sono stato informato da genitori ed insegnanti”, fa sapere Verrecchia, “che con un decreto il consiglio provinciale delle Suore del Sacro Cuore, con sede a Silvi Marina, hanno deciso di chiudere dal prossimo 2021 l’istituto paritario di Via Mazzini di Avezzano dove sono iscritti circa 150 ragazzi delle elementari e materne”.

“Non è possibile”, tuona, “non solo per quella che è una istituzione storica della nostra città da circa 100 anni ma soprattutto in questo periodo sull’incidenza che può avere in città con la questione degli spazi scolastici per il distanziamento. Ci batteremo”, conclude, “affinché ciò non avvenga”.